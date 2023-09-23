全國最大戶外運動場　台中萬坪中央球場啟用

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盧秀燕提到，很開心台中又一項大建設落成啟用；中央公園是台中市中心最大的公園，面積是台北大安森林公園的2.58倍，應充分建置相關設施。該球場有10面籃、排球場，更有全國最大的人工草皮運動場，約可適用30種不同的運動種類，且白天、晚上皆能使用。
此外，為推動運動平權，球場特別增設女性優先專區，鼓勵女性多運動；另考量安全第一，場地非常平整，增設LED照明與全天候監控錄影設備，滿足市民夜間運動需求；場地維護部分，設置專人管理並加強環境整潔，提供專屬的車輛停放區，讓喜歡運動的市民使用起來更方便。
盧秀燕也特別感謝議會的支持、地政局提供土地及經費，也感謝運動局團隊在短時間內整地、建置完成。她強調，中央球場不僅具備功能性，符合國際級標準，也十分美觀，歡迎大家多多來運動，一同落實「酷運動、酷台中」。
運動局長李昱叡表示，台中市近年在西屯區積極推展多項重要的運動建設，包括全國首創的「西大墩兒童運動中心」、「西屯8人制、11人制足球場」以及「中央球場」。這座球場原先是舉辦大型活動的閒置區域，為提供市民更多優質的運動場所，也感謝在地民意代表與議會的支持，由市府規劃預算6,500萬元，經過一年的規劃與興建終於完成，場地符合全齡市民與親子家庭，帶動全民運動風氣。