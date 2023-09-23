來不及用乾粉滅火器！首批入火場屏二小隊長醒了 還原搜救過程
22日傍晚，屏東科技園區明揚國際公司工廠，發生爆炸起火事故，警消挺入火場救災，因發生二度爆炸，導致4名消防員殉職、10名消防、1名義消輕重傷送醫，遭波及受傷民眾達98人；傷亡嚴峻的屏東第二分隊，為首批進入火場救災的分隊，在爆炸第一時間受傷昏迷的小隊長陳文川，今（23）日醒來後回應事發經過，稱當時沒噴水，也還沒使用滅火器就遇到爆炸「狀況來得十分兇猛！」
記者林莞茜／綜合報導
據了解，火場內部疑似有大量禁水物質，因此無法進行射水灌救，因此帶著著乾粉滅火器進入搜救，豈料才過不到10分鐘就發生爆炸，坍方堵住入口，內部建物東西掉下來，造成消防員有人被炸飛、被壓住，截至23日1時，造成105人受傷就醫，其中包含7名消防員（１插管１斷肢５燒燙傷），還有4名消防員殉職。
其中，第一時間就搶入火場救災的屏二第二分隊，有4名消防員殉職，小隊長陳文川也因手部、臉部燒燙傷昏迷，送往屏東基督教醫院急救，稍早傳出已清醒，屏東縣政府轉述他描述事發當時狀況，稱當天他在下午5點55分抵達現場，廠商有先提供「物質安全資料表」給現場消防人員，確認需用乾粉滅火。
據了解，陳文川表示，消防隊員確認為化學物質洩漏後，便著裝進入搶救、5點59分持滅火器進入。在進入現場後，眾人發現火勢煙霧瀰漫，帶隊指揮官下令立刻撤退，但撤退途中就突然發生爆炸，當時水線及滅火器等裝備都還未使用，狀況來得十分兇猛，完全來不及應對。
爆炸發生，屏縣府立即確認大量人員受傷受困，便立刻啟動大量傷病患機制，目前仍持續搶救失聯員工。