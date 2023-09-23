假冒戶政人員詐騙再現　中市民政局教3招反制

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民政局指出，近期假冒戶政人員索資詐騙型態，多自稱是戶政人員，聲稱有人持委託書要辦理您的戶籍謄本(或身分證)，需要核對姓名、身分證字號、生日、地址等個人資料，若民眾表示並未洽辦或委託他人辦理戶籍案件，詐騙者立即表示可於線上幫民眾直接轉接到165反詐騙專線，當民眾同意後，隨即由自稱檢調人員上線通話，表示電話中製作筆錄需提供個人基本資料，以利後續協助追查，透過各式詐騙話術索取個資。
民政局提醒，還有以「您的身分證已遭冒用」，或收到自稱戶政機關以電話語音如「戶政事務所已將您申請的戶籍謄本寄到電子信箱，如有疑問請按9」、「您於今日有到戶政事務所委託辦理戶籍謄本或洽辦戶政業務嗎？如有請按1，如果沒有請按9由專人為您服務」等詐騙手法，這些都是不法分子慣用的詐騙手法，民眾接到來電請透過正規管道查證並請求協助，戶所收到民眾查證都會立即處理，守護及保障市民的財產安全。
民政局提到，為方便民眾防詐，民政局LINE官方帳號「台中戶政ONLINE」已提供「防詐守戶者」服務，查詢服務包括戶政詐騙相關案例、165反詐騙宣導、防詐工具及戶政機關查證電話等，精確投放反詐騙資訊，歡迎民眾多加利用「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號「防詐守戶者」整合服務，提升防詐意識避免受騙。