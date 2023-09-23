屏科工廠大火！職災認定、勞工保障、雇主補償、病假請多久一次看

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職業災害可以分為因工作中發生的事故而造成的「職業傷害」、以及長期執行職務所導致的「職業病」。依勞動部勞工保險局「勞工職業災害保險職業傷病審查準則」，大致可分為7項：
1、因執行職務而導致傷害。
2、在上下班或公出途中發生事故，包含被指派參加進修訓練、技能檢定、康樂活動等。
3、因工作場所設施、設備或管理之缺陷發生事故而導致傷害。
4、工作時間中如廁、飲水或外出用餐時發生事故。
5、因執行職務而導致罹患「勞工職業災害保險職業病種類表所列之疾病」，或經勞動部職業病鑑定會鑑定為職業病或工作相關疾病。
6、被保險人疾病之促發或惡化與作業有相當因果關係者。
7、被保險人罹患精神疾病，而該疾病與執行職務有相當因果關係者。
公傷病假可以請多久？老闆不給假怎麼辦？
勞工如因職業災害而致失能、傷害或疾病者，其治療、休養期間，依「勞工請假規則」第6條規定，給予公傷病假，不得扣全勤獎金；前開公傷病假應依實際需要核給，並無日數限制；復依同規則第10條規定，辦理請假手續時，雇主得要求勞工提出有關證明文件；若雇主不同意請假或要求請事假、普通傷病假或特休假，勞工可以向縣市政府勞工局處提出勞資爭議調解。
雇主補償
依據《勞基法》第59條規定，勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依規定給予必需之醫療費用、原領工資補償、失能補償、死亡補償。但如同一事故，依勞工職業災害保險及保護法或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主得予以抵充之。
一、醫療補償
勞工受傷或罹患職業病時，雇主應補償其必需之醫療費用。
二、工資補償
依《勞基法》第59條第2款規定，勞工在醫療中不能工作時，雇主應按其原領工資數額予以補償。但醫療期間屆滿2年仍未能痊癒，經指定之醫院診斷，審定為喪失原有工作能力，且不合第3款之失能給付標準者，雇主得一次給付40個月之平均工資後，免除此項工資補償責任。
三、失能補償
依《勞基法》第59條第3款規定，勞工經治療終止後，經指定之醫院診斷，審定其遺存障礙者，雇主應按其平均工資及其失能程度，一次給予失能補償。失能補償標準，依勞工職業災害保險及保護法有關之規定。
四、死亡補償
依《勞基法》第59條第4款規定，勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，雇主除給與5個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬40個月平均工資之死亡補償。
五、勞工可依民法求償
此外，若雇主對於職災勞工有過失責任，勞工還可依民法第184條、第193和194條向雇主請求賠償，詳情可參閱「職業災害勞工權益」。
遭遇職災可申請資源
因應民國111年5月1日《勞工職業災害保險及保護法》施行，具勞工職業災害保險身分者、退保後罹患職業病者、無職保者的各項職災給付及補助有所不同，我的E政府整理出各項權益、給付金額；勞動部也提供職災勞工保障權益手冊，讓勞工對我國職業災害保障制度可以有通盤的了解，以確保自身權益。
一、具勞工職業災害保險身分者：
當職災發生時，可向勞動部勞保局申請職業災害保險給付，包括醫療給付（補助住院30天內職業傷病住院膳食費）、傷病給付、照護補助（按日發給1,200元）、失能給付、失能照護補助（自申請日當月起，發給12,400元／月，最長以5年為限）、死亡給付、失蹤給付等。
此外，還能申請勞動部職業安全衛生署「器具補助」，最高補助10萬元／年，最多每年補助4項輔具；以及「職能復健津貼」，依強化訓練日數，以「投保薪資分級表」第1等級60%，除以30之日額標準發給，也就是25,250元×60%÷30日=505元／日，最長以180日為限。
二、退保後罹患職業病者：
在參加職業災害保險期間，曾從事具「致癌性」或「致病潛伏期長」的特別危害作業，於退保後，經認可醫療機構之職業醫學科專科醫師診斷罹患職業病，可申請醫療補助、失能津貼、失能照護補助、死亡津貼；職災勞工還可申請勞動部職業安全衛生署「器具補助」，最高補助10萬元／年，最多每年補助4項輔具。
三、無勞工職業災害保險身分者：
為勞工職業災害保險之適用對象，但投保單位未為受僱勞工申報參加職災保險：勞工如遭遇職業傷害或罹患職業病時，仍可依規定請領職業災害保險的各項給付；按「月薪資總額」對應勞工職業災害保險「投保薪資分級表」等級，認定其「月投保薪資」，若未提供相關薪資資料時，則按分級表第1等級計算；經勞工保險局核發予勞工職災給付後，再令雇主限期繳納其給付金額。
其他未加保勞工：未依勞工職業災害保險及保護法參加職災保險之受僱員工或自營作業者，遭遇職災致失能或死亡，可申請失能補助、失能照護補助、死亡補助。
四、地方政府提供相關補助及服務
發生職災的勞工，除依勞工職業災害保險及保護法規定有相關給付、津貼、補助或協助措施外，各地方政府視其預算編列狀況等，亦有部分提供補助或服務，可參考勞動部勞保局網頁。
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