《新楓之谷》18年了！打造「Maple YES楓夜市」 4米高皮卡啾坐鎮
遊戲橘子旗下超經典的《新楓之谷》，迎接開服18周年慶，即起攜手台北寧夏夜市，打造皮卡啾主題的「Maple YES楓夜市」！現場集結20間攤商變化造型，還有4米高「巨型皮卡啾」拍照打卡區，完成闖關活動有機會抽中行李箱、抱枕、帆布袋等限定周邊。Nexon《楓之谷》總監姜原基也帶領韓國開發團隊，昨（22）日親臨夜市與玩家相聚。
記者黃韻文／綜合報導
《新楓之谷》的「MapleMonster」是由人氣小怪物們：菇菇寶貝、雪吉拉、皮卡啾、綠水靈、石靈，所組成的角色系列。本次以皮卡啾為主題，打造「Maple YES楓夜市」，即日起至10月1日在台北寧夏夜市登場。現場除了4米高「巨型皮卡啾」坐鎮，還有全新遊戲主題招牌、「皮卡啾」霓虹燈。周末加碼「貪吃版皮卡啾」，拿著棉花糖與珍奶的超萌造型現身。
官方活動日是9月23日、9月24日、9月30日、10月1日，限定舉辦「小怪物蓋章集點」闖關活動，分別於寧夏夜市頭尾，可向工作人員領取活動手冊，完成手冊內的活動地圖蓋章，集滿3個蓋章可至官方攤位兌換「楓夜市」抽獎券。
有機會抽到楓夜市50元折價券、造型行李箱、「MapleMonster」的抱枕、帆布袋、風扇等周邊。與「巨型皮卡啾」合照上傳並標記官方粉專，加碼再兌換「新楓之谷18周年紀念明信片」1張。
🟡《新楓之谷》Maple YES楓夜市
◾時間：9月22日至10月1日 18:30至22:00
◾地址：台北市寧夏夜市（台北市大同區寧夏路）