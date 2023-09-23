Melody離婚被說太強勢！一秒變臉嚇壞沈玉琳 趙正平：離我遠一點
嫁入豪門的主持人殷悅Melody（劉恭顯），7月閃電宣布離婚，震撼整個娛樂圈，隨後傳出前夫吳育奇控訴她奪走上億房產，疑似「誘導簽不平等離婚協議」，夫妻如今對簿公堂，Melody低調刪除臉書離婚文章，製造更多謎團。她近日主持談話節目《11點熱吵店》時，和來賓暢談兩性關係，被趙正平形容「太強勢」，讓她聽了一秒變臉，反問：「我強勢？」微妙表情把一旁的夥伴沈玉琳嚇得跑走。
記者江芷稜／綜合報導
Melody、沈玉琳主持的節目《11點熱吵店》長期探討婚姻關係，今年獲得入圍金鐘獎肯定，恢復單身的Melody表示，在兩性關係中女性最想要的是「情緒價值」，並非單純物質，或是買幾個包敷衍就好，女人渴望被看見、聽見，以及理解、呵護與疼愛，只要情緒價值滿足了，就願意為男人做很多事，她的一番見解獲得女來賓的認同。
聽完Melody一番話，沈玉琳則猜測趙正平女友的個性，應該跟Melody很不同，趙正平冷冷表示，兩人確實差很多，還評價Melody個性太強勢了，聽到這個形容詞，被踩到情緒地雷的Melody，立刻拉下臉來反問：「我強勢？」語氣平緩卻字字都有沉重的分量，讓好夥伴沈玉琳退避三舍，怕到直說：「妳這樣子就很強勢！連我都害怕！」立刻躲到趙正平身後，趙正平也補槍說：「對，離我們遠一點。」逗得Melody哭笑不得，趕緊緩和情緒繼續話題。
Melody在節目裡談到婚姻火力全開，無奈說女人就是有口難言，想要要求另一半都會不好意思開口，因為開口了會被說太強勢，不開口就很委屈，真的很為難。沈玉琳則幫腔說，「女人娶回來就是要給東西嘛，男人要嘛給她愛，不然給她錢，如果都不能給，那就給我滾！總是要給一樣」，逗得嘉賓哈哈大笑。
不過，沈玉琳提及男性婚前婚後大不同，老公眼裡只有女兒，老婆被當局外人，因為孩子出生後，「小孩不管幾歲，就是有血緣關係，相較於小孩來說，老婆就是外人」，讓Melody再度氣炸，表示「你怎麼講這種話，我們為你做牛做馬，為你生孩子，你把我們當外人」，一番過度真實的對話，讓Melody難過地說「我要哭了」，主張女性還是要自立自強。