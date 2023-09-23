逼問Linbay遭恐嚇破案時程！曾銘宗氣炸嗆：陳建仁總質詢別想上台

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曾銘宗先是質詢陳建仁，要如何處理「Lin bay好油」家人遭恐嚇一事？陳建仁回應，應該保障人民言論自由，警方已經報請桃園地檢署主動了解案情，桃園市府也試圖向當事人了解案情，但都沒有回應，而當事人配偶則說他們人身平安，也不希望被外界打擾。
曾銘宗先是提問，多久能夠破案？陳建仁回應，桃園警方對整個案件都在掌握當中，曾銘宗再追問，一個月有沒有辦法？總有一個期望吧，因為都有資料可查，陳建仁表示，桃園警方在做這件事，他們也不希望被干擾。
面對陳建仁不願意承諾破案時程，曾銘宗繼續追問，一個月有沒有問題？不然自己來查，請他到內政委員會專案報告，還是要520之後，陳建仁仍舊堅持其立場，強調尊重桃園警方辦案進度。
曾銘宗一度向主席求救，說陳建仁不答，自己就不要質詢，強調原則性問題，要給陳建仁空間，陳建仁回應，當然不可能是明年520之後才破案，最重要還是這案子桃園警察局在查，我們也希望他們儘早完成。
曾銘宗強調「IP要調，下禮拜就調出來了啦，院長講個時間」，見陳建仁依舊以「尊重桃園警方辦案」回應，曾銘宗一度離開質詢台，說要戴口罩不質詢，還稱「你如果不給我答覆，我26號總質詢一樣問你」。
兩人共僵持了7分鐘，曾銘宗最後怒嗆「我不問了」，二度離開主席台，立法院長游錫堃緩頰「你不要生氣啦」，曾銘宗才又氣沖沖回到質詢台，嗆「我跟你講！26號總質詢，絕對不給你上去！」