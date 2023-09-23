智慧科技應用救災！機器狗、無人機深入危險現場 降低人員傷亡
屏東明揚國際工廠昨（22）日發生爆炸，大量易燃原物料爆炸燃燒，造成數位消防員殉職、近百人受傷，救援行動仍在進行，事件也登上多家國際媒體。如何保障消防人員的人身安全與工作權益再次引發討論，其實隨著科技發展，越來越多智慧工具投入救災成為人們的好幫手，像是機器狗就在今年4月紐約的停車場坍塌事故中，深入瓦礫堆狹窄縫隙，成功提高救災效率，有效減低傷亡。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，在這起紐約曼哈頓下城的立體停車場坍塌事故中，由於現場建物結構相當不穩定，若派遣救護人員入場會有安全疑慮，於是救災單位派出機器狗與無人機，由他們率先深入現場，再透過攝影設備傳回第一手資訊到警消救援人員的手機中，讓救災單位能立即做出對策，進行後續行動。
機器狗身高不到一公尺，能夠深入人類不易進入的危險狹窄空間，再透過紅外線感熱攝影機與相關設備，蒐集現場資訊。紐約市消防局長表示，最重要的是，這次搜救任務對於人類消防員來說極具危險性，但透過機器狗和無人機的應用，就能在不危及消防員和急救人員生命的情況下，偵查現場、獲取資訊。有學者指出，機器狗可以快速適應環境，提供搜救隊員協助，像是在失火的化學工廠，或是要在森林尋找失蹤的人，機器狗都能發揮很大的作用。
法國巴黎地鐵公司，自2022年就將同型機器狗應用在地鐵隧道和管線的養護檢修，機器夠能夠深入地鐵系統內的狹窄地段，化身為檢修人員的眼睛，讓檢修人員能夠在遠端掌握狀況。中國也有自己國產的機器狗「絕影X20」，擔負起消防偵查的任務，自2022年就開始參與救災演習，希望藉著機器狗的技術，強化救災人員的能力。