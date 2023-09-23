赴日旅遊要注意！東京發布「流感注意報」　破1999年以來最早紀錄

智慧科技應用救災！機器狗、無人機深入危險現場　降低人員傷亡

▲隨著科技進步，越來越多智慧工作成為人們的好幫手，像機器狗被應用在救災現場，成功提高救災效率，有效減低傷亡。（圖／翻攝自紐約市消防局的X）
▲隨著科技進步，越來越多智慧工作成為人們的好幫手，像機器狗被應用在救災現場，成功提高救災效率，有效減低傷亡。（圖／翻攝自紐約市消防局的X）

記者倪浩軒/綜合報導

屏東明揚國際工廠昨（22）日發生爆炸，大量易燃原物料爆炸燃燒，造成數位消防員殉職、近百人受傷，救援行動仍在進行，事件也登上多家國際媒體。如何保障消防人員的人身安全與工作權益再次引發討論，其實隨著科技發展，越來越多智慧工具投入救災成為人們的好幫手，像是機器狗就在今年4月紐約的停車場坍塌事故中，深入瓦礫堆狹窄縫隙，成功提高救災效率，有效減低傷亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲這款由波士頓動力研發的機器狗「Spot」，不僅可以應用於救災，也在法國巴黎地鐵以及德國的貨運站中擔任檢護維修的工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲這款由波士頓動力研發的機器狗「Spot」，不僅可以應用於救災，也在法國巴黎地鐵以及德國的貨運站中擔任檢護維修的工作。（圖／美聯社／達志影像）
綜合外媒報導，在這起紐約曼哈頓下城的立體停車場坍塌事故中，由於現場建物結構相當不穩定，若派遣救護人員入場會有安全疑慮，於是救災單位派出機器狗與無人機，由他們率先深入現場，再透過攝影設備傳回第一手資訊到警消救援人員的手機中，讓救災單位能立即做出對策，進行後續行動。

機器狗身高不到一公尺，能夠深入人類不易進入的危險狹窄空間，再透過紅外線感熱攝影機與相關設備，蒐集現場資訊。紐約市消防局長表示，最重要的是，這次搜救任務對於人類消防員來說極具危險性，但透過機器狗和無人機的應用，就能在不危及消防員和急救人員生命的情況下，偵查現場、獲取資訊。有學者指出，機器狗可以快速適應環境，提供搜救隊員協助，像是在失火的化學工廠，或是要在森林尋找失蹤的人，機器狗都能發揮很大的作用。

法國巴黎地鐵公司，自2022年就將同型機器狗應用在地鐵隧道和管線的養護檢修，機器夠能夠深入地鐵系統內的狹窄地段，化身為檢修人員的眼睛，讓檢修人員能夠在遠端掌握狀況。中國也有自己國產的機器狗「絕影X20」，擔負起消防偵查的任務，自2022年就開始參與救災演習，希望藉著機器狗的技術，強化救災人員的能力。

紐約史上最慘！1911年工廠大火146人慘死　燒出「血汗勞工」爭議

紐約曼哈頓平均租金飆破17萬！幾乎觸頂美國租屋族負擔能力

不斷更新／屏東工廠爆炸死傷攀升！4勇消殉職、再尋獲1具男性遺體

屏東明揚工廠爆炸！4消防員殞命　同行揭最恐怖火場：釀殉職主因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞