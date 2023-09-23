新北第二行政園區開發需求增 興穀國小地下停車場2年後完工
為因應新北市三重區第二行政中心園區及二重重劃區區域建設，預估未來停車空間需求增加，新北市副市長陳純敬今（23）日主持興穀國小操場興建地下停車場開工典禮，工程預計2年後完工，可提供329格汽車位及70格機車位，紓解當地停車需求，創造優質的生活環境。
記者吳嘉億／新北報導
陳純敬表示，因應正在興建中的三重第二行政中心，完工後將帶來大量洽公人潮，加上附近二重重劃區也陸續發展，商業開發活絡將有大量停車需求；透過興建地下停車場，有效緩解周邊道路停車空間不足問題，另地面上則將增設興穀國小操場及棒球練習場，讓學童有完整運動空間，棒球隊也能有專屬訓練場所。
新北市政府工務局長祝惠美表示，校舍改建工程總經費3億3千多萬元，其中校舍操場下方並共構興建地下停車場的工程經費約7億5千萬元，規劃可提供329格汽車位及70格機車位，全區為智慧停車場並預留電動樁車位，整體工程預計2025年8月完工啟用。
新北市政府新建工程處長王益翔指出，興穀國小改建工程目標是建構安全學習環境、提昇公共服務及多元休憩場所，已陸續完成校舍、社福大樓及神農百草公園等設施，地下停車場完工後可提供學生完整運動空間及教學場所。
王益翔說明，地下停車場是透過校地退縮引進自然通風採光的下沉式廣場，和周邊環境結合一改過去停車場封閉的刻板印象，同時也創造人行友善街角廣場，兼具滿足民眾停車需求及駐足休憩的最佳環境。