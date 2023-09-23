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新北第二行政園區開發需求增　興穀國小地下停車場2年後完工

▲新北市副市長陳純敬、興穀國小師生及地方民意代表等人一同祈求興穀國小操場興建地下停車場工程開工順利。（圖 ／新北市政府工務局提供）
▲新北市副市長陳純敬、興穀國小師生及地方民意代表等人一同祈求興穀國小操場興建地下停車場工程開工順利。（圖 ／新北市政府工務局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為因應新北市三重區第二行政中心園區及二重重劃區區域建設，預估未來停車空間需求增加，新北市副市長陳純敬今（23）日主持興穀國小操場興建地下停車場開工典禮，工程預計2年後完工，可提供329格汽車位及70格機車位，紓解當地停車需求，創造優質的生活環境。

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▲新北市副市長陳純敬、興穀國小師生及地方民意代表等人於典禮後合影。（圖 ／新北市政府工務局提供）
▲新北市副市長陳純敬、興穀國小師生及地方民意代表等人於典禮後合影。（圖 ／新北市政府工務局提供）
陳純敬表示，因應正在興建中的三重第二行政中心，完工後將帶來大量洽公人潮，加上附近二重重劃區也陸續發展，商業開發活絡將有大量停車需求；透過興建地下停車場，有效緩解周邊道路停車空間不足問題，另地面上則將增設興穀國小操場及棒球練習場，讓學童有完整運動空間，棒球隊也能有專屬訓練場所。

▲三重興穀國小操場興建地下停車場，緩解周邊道路停車空間不足問題，地面上則增設興穀國小操場及棒球練習場。（圖 ／新北市政府工務局提供）
▲三重興穀國小操場興建地下停車場，緩解周邊道路停車空間不足問題，地面上則增設興穀國小操場及棒球練習場。（圖 ／新北市政府工務局提供）
新北市政府工務局長祝惠美表示，校舍改建工程總經費3億3千多萬元，其中校舍操場下方並共構興建地下停車場的工程經費約7億5千萬元，規劃可提供329格汽車位及70格機車位，全區為智慧停車場並預留電動樁車位，整體工程預計2025年8月完工啟用。

新北市政府新建工程處長王益翔指出，興穀國小改建工程目標是建構安全學習環境、提昇公共服務及多元休憩場所，已陸續完成校舍、社福大樓及神農百草公園等設施，地下停車場完工後可提供學生完整運動空間及教學場所。

王益翔說明，地下停車場是透過校地退縮引進自然通風採光的下沉式廣場，和周邊環境結合一改過去停車場封閉的刻板印象，同時也創造人行友善街角廣場，兼具滿足民眾停車需求及駐足休憩的最佳環境。

▲透過校地退縮，引進自然通風採光的下沉式廣場，一改過去停車場封閉的刻板印象。（圖 ／新北市政府工務局提供）
▲透過校地退縮，引進自然通風採光的下沉式廣場，一改過去停車場封閉的刻板印象。（圖 ／新北市政府工務局提供）

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