iPhone 15、iPhone 14 Pro買哪支！「自問6題」秒懂：這台爽度高

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兩款手機在相機上很大的差別，就是iPhone 14 Pro多一顆1200萬像素的望遠鏡頭，因此iPhone 14 Pro 可以拍3倍光學變焦，iPhone 15則只能2倍。
📌第2題：很喜歡有景深的人像照片嗎？
iPhone 15 使用的是新一代人像模式，在拍照模式下，偵測到人臉、貓、狗就會自動照具備焦點控制與景深控制，可以後製編輯景深。iPhone 14 Pro 升級到iOS 17之後也能後調整景深，但前提是拍照當下開啟人像模式，另外，因有光學雷達所以可以拍攝夜間人像，也可以列入考量。
📌第3題：喜歡手感輕一點嗎？
兩款機身大小差異不大，iPhone 14 Pro 重量要206克，iPhone 15則為171克，拿在手上其實會有感覺，對於經常單手滑手機，Pro的負擔會比較大。
📌第4題：出門想少帶一條線？
iPhone 15全系列終結了Lightning充電線的時代，換上全新USB-C，如果同時有多種電子產品，買iPhone 15只需要帶一條線就能通用，便利性來說算是大大加分。
📌第5題：想要看螢幕爽度高一點？
兩款皆為6.1吋螢幕，但iPhone 14 Pro 有ProMotion 技術，支援最高達 120Hz 自動適應更新頻率，且加入永遠顯示功能，但iPhone 15則皆無。
📌第6題：想要一台粉嫩嫩的新手機嗎？
如果對於功能都覺得還好，「顏值先決」的用戶可以會對iPhone 15更有感，今年新機的5款顏色都相當粉嫩，有今年最夯的粉紅色，也是預購時最熱賣的機型，另外還有黃、綠、藍和黑色可以選擇。至於iPhone 14 Pro則為深紫、金、銀、太空黑色。
之前《NOWnews》曾訪問3C達人廖阿輝，該買舊代旗艦機還是新一代的普通版，3C達人廖阿輝認為，當兩款手機價格相近之下，iPhone 14 Pro多了一顆望遠鏡頭，且螢幕更新率更勝一籌，使用起來的爽度比較高，而iPhone 15的優勢就在於更加輕巧且有USB C，這時消費者就必須自行取捨了。