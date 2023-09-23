中國局勢有變？胡采蘋曝台商圈流傳「中秋過後要出大事」
中國政局近期不穩，高階官員、將領紛紛鬧失蹤，許多落馬的高級官員更是由中國國家主席習近平親自提拔。去年中共二十大召開後，外界一度認為習家班權力穩固，不料卻發生如此劇烈震盪。時常發文針砭時事的「財經網美」胡采蘋，今（23）日也在臉書發文透露，台商圈流傳「中秋過後要出大事」的說法，胡采蘋直言「對照這兩個月的情況，我感覺好像有點對」。
記者倪浩軒/綜合報導
胡采蘋表示，自己從年中就有聽到一些消息，「有些台商打算中秋節回來，不再回去，要觀望一下再決定」，胡采蘋透露，台商圈有一種「中秋過後要出大事」的說法。
胡采蘋強調自己不是迷信的人，「但只要聽到這種說法我都會注意一下，看看這些人判斷事情的依據是什麼，是否可作為未來參考。對照這兩個月的情況，我感覺好像有點對」。
胡采蘋指出，「吃月餅、殺韃子，中秋一直是個醞釀事情的日子，再晚就過冬了，辦不成什麼事」。不過，胡采蘋最後也補充，「就當是個趣聞，姑妄聽之吧」。
不僅中國政局動盪，我國國防部長邱國正日前也在受訪時坦言，「最近敵情真的是蠻異常的」，但強調國軍一直有在監控，解放軍的9月聯合軍演動態，都在掌握中。