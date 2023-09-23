屏東明揚工廠大火！陳建仁赴靈堂致意、送上慰問金 家屬悲慟拭淚
明揚國際科技公司位於屏東科技園區工廠發生爆炸起火，造成98人受傷就醫，還有4名消防員殉職。行政院長陳建仁、經濟部長王美花在屏東縣長周春米陪同下，今（23）日下午抵達屏東靈堂，慰問殉職人員家屬；周春米受訪時再次強調，工廠爆炸之所以發生，並非消防員射水導致，沒有說法不一的狀況。
記者李琦瑋／台北報導
陳建仁今天上午結束立法院行程後，隨即趕赴高雄長庚紀念醫院、屏東基督教醫院、衛生福利部屏東醫院、屏東榮民總醫院慰問傷患，並到心燈生命禮儀館慰問殉職人員家屬，預計最後會視察屏東工廠大火前進指揮所。
陳建仁一到消防弟兄靈堂，就逐桌向家屬致意、送上慰問金，並坐下來和家屬對談，家屬們悲慟萬分，頻頻拭淚，但最後陳建仁沒有向媒體發表談話，不發一語離開。
針對屏東縣消防局長許美雪昨天表示，疑似內部有烷類和天然氣，導致消防員一射水就爆炸，今天卻改口，消防員進入現場不到10公尺就發生爆炸，要撤退已經來不及。
周春米今天在靈堂現場受訪時再次強調，工廠爆炸之所以發生，並非消防員射水導致，沒有說法不一的狀況，目前就是在等待火調結果。
周春米指出，消防隊是在昨天下午5點31分接獲報案、5點42分趕抵現場搶救，將近晚間6點左右進入火場，但進去火場前就有拿到廠房內儲藏物品清單，發現含有化學物資訊，因當時知道有過氧化物不得用水，便決定使用乾粉滅火，現場並未射水，而消防員在進入現場走不到10公尺路程後，滅火器都還沒有用，隨即就發生爆炸。