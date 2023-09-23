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徐新洋砸300萬娶女友！弟弟好事也快了　爸爸徐乃麟：代言快找我

▲徐乃麟（左）的兒子徐新洋（右）豪砸300萬元舉辦婚禮迎娶女友，徐乃麟還開心透露小兒子的好事將近，幽默自嘲：「工作代言快來找我！」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲徐乃麟（左）的兒子徐新洋（右）豪砸300萬元舉辦婚禮迎娶女友，徐乃麟還開心透露小兒子的好事將近，幽默自嘲：「工作代言快來找我！」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

綜藝大哥徐乃麟兒子徐新洋，於今（23）日晚間在美福飯店迎娶宋蕊安（Soa），而在婚禮開始之前，父子倆都藏不住臉上的笑容開心合影。徐乃麟還分享，在早上奉茶時，老婆哭得還比他嚴重，此外，小兒子這次也為了哥哥的婚禮，帶著交往近10年的女友現身，預計再2年又要舉辦百萬婚禮，讓爸爸徐乃麟忍不住喊話，有代言的、有工作的盡量來找我。

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▲徐乃麟（左）與小兒子（右）、小兒子的女友（中）開心合影。（圖／記者陳明中攝影）
▲徐乃麟（左）與小兒子（右）、小兒子的女友（中）開心合影。（圖／記者陳明中攝影）
由於宋蕊安是俄羅斯人，在俄羅斯傳統婚禮習俗中，在未見到賓客之前，婚紗都不能曝光，就連新郎徐新洋都不知道，「聽說很漂亮，我很期待！」父子倆都難掩興奮情緒，而徐新洋也透露，在辦完婚禮後，隨時都可以飛到俄羅斯完成結婚登記。

談到未來會想要生幾個孩子？徐新洋則說，他沒特別打算，有一個可能就會有第二個，一切順其自然。此時，徐乃麟也說「我也不急啊！都有外孫了！」

徐新洋表示，婚禮籌備非常久，在工作收入上確實受到影響，接著還幽默地看向爸爸，「幸好我有強力的靠山。」讓徐乃麟直呼：「你知道我有多苦嗎？我們都是來還債的！」他也透露，小兒子這次有帶著女友來台灣，從大學就交往到現在，長達9、10年的時間，預計在30歲而立之年左右就可能結婚，徐乃麟接著幽默喊話，「如果有代言的、有工作的，盡量來找我！」

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