台灣美容外科醫學會國際年會揭曉首屆「成人之美」優勝得主
台灣美容外科醫學會國際年會今（23）日在高雄展覽館登場，來自15國簽約MOU友善合作夥伴國家的外國講師及會員們齊聚一堂，共同參與這項學術交流盛會。現場也公布首屆「成人之美」優選名單。
記者陳美嘉／高雄報導
台灣美容外科醫學會理事長張松源指出，年會中安排學術議題，邀請20多位的國外講師同場經驗分享，會場同時有國內將近40家頂尖的醫療生技公司參展，展出最新的醫療儀器、設備或藥物，讓所有與會的醫師們盡覽無遺。
張松源表示，年會另一個重要亮點，是首次舉辦結合醫學與社會關懷的 「成人之美」甄選活動頒獎典禮，現場揭曉「逆轉人生」、「破繭重生」及「自信新生」等組優勝得主，充分體現醫者仁心仁術的情懷、患者勇敢逐夢的精神。他認為，論語有一句話「君子有成人之美」，也是這個活動的精神，期盼藉由整形外科醫生的精湛醫術，讓這些求治者有再度翻轉人生的機會。
台灣美容外科醫學會顧問曹賜斌扮演「成人之美」重要推出，他強調成人之美舉辦的兩項外溢期待效應，包括彰顯台灣整形美容國際堅強軟實力，提升台灣國際形象文化力；其次則是以台灣整形美容優異療效，吸引外國整形求治者來台醫療，推動美容醫療觀光，振興台灣經濟。