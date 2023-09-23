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新北空軍三重一村重新開幕　吃喝玩樂體驗眷村文化

▲新北空軍三重一村重新開幕，新北市副市長朱惕之與來賓及民眾一同合影慶祝。（圖 ／新北市政府文化局提供）
▲新北空軍三重一村重新開幕，新北市副市長朱惕之與來賓及民眾一同合影慶祝。（圖 ／新北市政府文化局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市眷村文化園區空軍三重一村，在新北市政府修復及營運後，在與民間策展公司簽約OT委外營運後，今（23）日正式開幕，除保留極具特色的地下甬道導覽外，引進包括知名排隊店家門前隱味牛肉麵、酸菜鍋等眷味美食，還有民宿、青旅、展覽、手作體驗課程等15個品牌，讓遊客們吃喝玩樂體驗眷村文化，呈現新世代的眷村人情味。

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新北市副市長朱惕之出席活動時表示，希望整合各界資源、充分活化眷村文化，讓眷民的生命故事可以世世代代為人所緬懷傳頌，更期待老空間找到新的再利用價值，空軍三重一村OT促參委外契約是新北市首件歷史建築OT案，藉由業者的專業營運，讓民眾及國際觀光客體驗台灣獨有的眷村文化。

▲新北市副市長朱惕之與委外營運業者共同祝賀新北空軍三重一村重新開幕。（圖 ／新北市政府文化局提供）
▲新北市副市長朱惕之與委外營運業者共同祝賀新北空軍三重一村重新開幕。（圖 ／新北市政府文化局提供）
新北市政府文化局長張䕒育表示，經過市府團隊的努力，空軍三重一村自營區現有8個設計品牌進駐，另有15間眷舍正在進行標租程序；周邊環境由各局處同步著手整頓，正在推動忠孝碼頭的營運、與對岸大稻埕碼頭通航、同安陸橋美化整理等，期許融合舊與新的設計元素，賦予空軍三重一村新世代的樣貌與傳承，揭開新北眷村文化推廣的新篇章。

▲新北空軍三重一村重新開幕，遊客可以在歲月書屋感受懷舊的眷村時光。（圖 ／新北市政府文化局提供）
▲ 新北空軍三重一村重新開幕，遊客可以在歲月書屋感受懷舊的眷村時光。（圖 ／新北市政府文化局提供）
新北市政府文化局說明，除了策辦相關特展與紀錄片外，業者也會拍攝實境節目，藉由知名藝人展開充滿趣味的眷村生活，重現眷村料理及生活中人與人的情感交流，更多資訊可至空軍三重一村FB粉絲專頁查詢。
 

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