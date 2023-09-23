新北空軍三重一村重新開幕　吃喝玩樂體驗眷村文化

新北市眷村文化園區空軍三重一村，在新北市政府修復及營運後，在與民間策展公司簽約OT委外營運後，今（23）日正式開幕，除保留極具特色的地下甬道導覽外，引進包括知名排隊店家門前隱味牛肉麵、酸菜鍋等眷味美食，還有民宿、青旅、展覽、手作體驗課程等15個品牌，讓遊客們吃喝玩樂體驗眷村文化，呈現新世代的眷村人情味。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長朱惕之出席活動時表示，希望整合各界資源、充分活化眷村文化，讓眷民的生命故事可以世世代代為人所緬懷傳頌，更期待老空間找到新的再利用價值，空軍三重一村OT促參委外契約是新北市首件歷史建築OT案，藉由業者的專業營運，讓民眾及國際觀光客體驗台灣獨有的眷村文化。
新北市政府文化局長張䕒育表示，經過市府團隊的努力，空軍三重一村自營區現有8個設計品牌進駐，另有15間眷舍正在進行標租程序；周邊環境由各局處同步著手整頓，正在推動忠孝碼頭的營運、與對岸大稻埕碼頭通航、同安陸橋美化整理等，期許融合舊與新的設計元素，賦予空軍三重一村新世代的樣貌與傳承，揭開新北眷村文化推廣的新篇章。
新北市政府文化局說明，除了策辦相關特展與紀錄片外，業者也會拍攝實境節目，藉由知名藝人展開充滿趣味的眷村生活，重現眷村料理及生活中人與人的情感交流，更多資訊可至空軍三重一村FB粉絲專頁查詢。