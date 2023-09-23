快訊／大樂透中秋加碼！9/22開獎號碼出爐　頭獎2.7億、43組百萬

屏東明揚工廠大火未滅！高屏午後雷雨　化學師：遇雨恐復燃再爆炸

▲屏東明揚工廠大火百人傷亡，濃煙至今仍不斷自廠房冒出，因工廠內有禁水物質，避免受到降雨影響再度引燃，現場因雨勢暫停搜救行動。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東明揚工廠大火百人傷亡，濃煙至今仍不斷自廠房冒出，因工廠內有禁水物質，避免受到降雨影響再度引燃，現場因雨勢暫停搜救行動。（圖／屏東縣府提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

屏東科技園區明揚工廠發生大火，更數次傳出爆炸聲響，廠房直至下午仍在悶燒，搜救行動持續進行中，目前高屏地區午後發布雷雨示警，若正好下在火災現場，廠區內存有的禁水物質遇水恐再引發爆炸。補教化學教師施釩進一步解釋，若火場仍留有熱源、火苗，當過氧化劑碰到雨水恐產生氧氣，等於提供更多助燃物，就有可能發生復燃再爆炸的意外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署下午針對高雄市、屏東縣發布大雷雨示警，明揚工廠內存有過氧化劑等禁水性物質，若遇水恐造成消防人員搶救困難。施釩化學老師指出，當火場留有熱源、火苗，加上過氧化劑的穩定度不高，遇水會導致氧氣產生，恐讓現場火苗燃燒更旺盛，也就是說恐面臨復燃再爆炸的危機。

他也進一步解釋，雖然水可以滅火，所以一般火災現場遇到下雨問題不大，但以明揚工廠內有存放化學物質、粉塵遺留來看，當雨勢變大，火災現場粉塵可能會受到擾動，導致救援難度增加，但外界無法確定裡面粉塵、塑膠小分子還遺留多少，詳細狀況還是要看現場消防人員的評估。

▲屏東明揚工廠大火百人傷亡，昨晚至今已超過15小時持續悶燒，濃煙不斷自廠房冒出。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東明揚工廠大火百人傷亡，昨晚至今已超過15小時持續悶燒，濃煙不斷自廠房冒出。（圖／屏東縣府提供）
屏東縣消防局副局長李彬正表示，目前屋頂都沒有拆，下雨影響應該不大，但是若下傾盆大雨，為了保險起見，就會叫所有的人員撤退，離開現場。目前現場已因雨勢暫停搜救行動。

而中央氣象署預報員官欣平表示，屏東目前是午後雷陣雨狀態，預估傍晚後就會逐漸平息，最早五、六點停，最晚七、八點，入夜後雨勢屏東地區雨勢僅會剩下一點點，之後下雨的機率也不大。

▲南台灣包括屏東、高雄都在大雨示警範圍內，不過氣象署說明，稍晚雨勢就會逐漸趨緩。（圖／中央氣象署）
▲南台灣包括屏東、高雄都在大雨示警範圍內，不過氣象署說明，稍晚雨勢就會逐漸趨緩。（圖／中央氣象署）

更多「屏科園區工廠大火」相關新聞。

屏東明揚工廠爆炸！4消防員殞命　同行揭最恐怖火場：釀殉職主因

快訊／屏東高雄大雷雨特報！明揚工廠爆炸　搜救行動「因雨暫停」

屏東明揚工廠惡火害4消防員殉職　專家估爆炸原因「如八仙塵暴」

害4消防員殉職！前員工轟明揚「台灣之恥」　黑歷史曝：像在監獄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞