屏東明揚工廠大火未滅！高屏午後雷雨 化學師：遇雨恐復燃再爆炸
屏東科技園區明揚工廠發生大火，更數次傳出爆炸聲響，廠房直至下午仍在悶燒，搜救行動持續進行中，目前高屏地區午後發布雷雨示警，若正好下在火災現場，廠區內存有的禁水物質遇水恐再引發爆炸。補教化學教師施釩進一步解釋，若火場仍留有熱源、火苗，當過氧化劑碰到雨水恐產生氧氣，等於提供更多助燃物，就有可能發生復燃再爆炸的意外。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署下午針對高雄市、屏東縣發布大雷雨示警，明揚工廠內存有過氧化劑等禁水性物質，若遇水恐造成消防人員搶救困難。施釩化學老師指出，當火場留有熱源、火苗，加上過氧化劑的穩定度不高，遇水會導致氧氣產生，恐讓現場火苗燃燒更旺盛，也就是說恐面臨復燃再爆炸的危機。
他也進一步解釋，雖然水可以滅火，所以一般火災現場遇到下雨問題不大，但以明揚工廠內有存放化學物質、粉塵遺留來看，當雨勢變大，火災現場粉塵可能會受到擾動，導致救援難度增加，但外界無法確定裡面粉塵、塑膠小分子還遺留多少，詳細狀況還是要看現場消防人員的評估。
屏東縣消防局副局長李彬正表示，目前屋頂都沒有拆，下雨影響應該不大，但是若下傾盆大雨，為了保險起見，就會叫所有的人員撤退，離開現場。目前現場已因雨勢暫停搜救行動。
而中央氣象署預報員官欣平表示，屏東目前是午後雷陣雨狀態，預估傍晚後就會逐漸平息，最早五、六點停，最晚七、八點，入夜後雨勢屏東地區雨勢僅會剩下一點點，之後下雨的機率也不大。