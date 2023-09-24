維護大自然環境！台電興達發電廠與南部施工處辦永新灣淨灘

台灣電力公司興達發電廠與台電南部施工處共同舉辦永新灣海灘淨灘活動，是由興達發電廠廠長黃錦城與台電南部施工處處長黃啟祥共同主持，台灣電力公司副總經理蕭勝任、永安區區長蔣金安，以及永安區各里長等人，率志工隊及里民約300人與會，共同清理永新灣鄰近海灘環境，以為環境保護盡一份心力。
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台電興達發電廠廠長黃錦城說，台電公司為善盡企業社會責任，每年都會號召電廠員工及周邊鄰里志工淨灘做公益，讓海灘更潔淨美麗，乃辦理聯合環保淨灘活動。
黃錦城並說，台電公司除了做好電廠營運及環保工作，為維護濱海地區海灘的清潔，以善盡企業社會責任，自83年起即開始持續辦理淨灘活動，迄今已邁入第30年，興達發電廠除響應環保整潔工作外，平日亦積極作好辦公室做環保，認養公園、配合社區環境清潔等工作，以扮演好厝邊的角色，並展現保護環境，珍惜自然資源的企業精神。
黃錦城指出，台電公司本於企業永續經營的理念，全力做好電力設施的環保工作，長期以來，以愛鄉愛土的精神與鄰近鄉親攜手淨灘，希望藉由實際的參與，提升社會大眾對環境保護的重視，也期盼國人能珍惜自然資源，為後世子孫留下潔淨的生活環境。
黃錦城並指出，希望藉由舉辦淨灘活動，喚起民眾注重海洋保育觀念，用實際行動守護海洋、珍惜海洋資源、愛護海灣，把垃圾都帶走，留下美麗的回憶向海致敬，在大家協力營造優質的海岸環境，留給下一代美麗的蔚藍海岸。