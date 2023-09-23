90歲《蝙蝠俠》管家退休！米高肯恩2度獲奧斯卡 拄拐拍完息影作
英國老牌演員米高肯恩演出英雄電影《蝙蝠俠》老管家「阿福」一角聞名，是知名導演諾蘭的御用班底，今年屆滿90歲、年事已高的他，拍過逾100多部電影，兩度拿下奧斯卡最佳男配角獎座及歐洲電影獎終身成就獎，更獲得英國女王頒發司令勳章，從影生涯60多年輝煌歷史，即將畫下句點，他坦言身體行動不便，宣告展開退休生活， 10月上映的新片《The Great Escaper》（大逃亡）就是息影之作。
記者江芷稜／綜合報導
具有英國紳士氣質的米高肯恩，在諾蘭邀請下演出《蝙蝠俠：開戰時刻》，他自稱是諾蘭的影迷，但從沒想像過自己演出英雄電影，對飾演管家也沒興趣，不想詮釋這種純粹插花的客串角色，但諾蘭告知自己電影的設定裡，阿福的角色比較像是「蝙蝠俠的養父」，必須管教蝙蝠俠的行為、照料少爺的生活，加上米高肯恩想像的角色設定後，這種角色變得有了血肉，深深感染觀眾，他自豪地說：「參加《蝙蝠俠》演出，成了我生命中做過最棒的一個選擇。」
即使年齡大了，米高肯恩仍收到不少戲劇邀約，直到疫情來臨，他感嘆身體狀況不佳，能演出的角色受限，2021年就傳出息影消息，直到今年接受《每日電訊報》訪問，米高肯恩終於喊話要退休了，「我現在已經90歲，連路都快沒辦法好好走，現在可以算退休了！」
他在新片《The Great Escaper》詮釋二戰老兵，讚美劇本寫得很美，坦言很喜歡「伯尼喬丹」這個不可思議的角色，「在疫情肆虐期間，我已經3年沒有演出電影，我原以為演藝生涯結束了，突然又有演出機會，這次能完成作品，感覺非常愉快」，劇組為了體貼他，在重要場景讓他拄著拐杖演出，即使不慎摔倒，他也甘之如飴。
「死亡可能隨時降臨」，90歲高齡的米高肯恩坦言身體逐漸不便，「最糟糕的是，很多東西從生活中消失。你不能到處亂跑，不能踢足球，逐漸意識到接近死亡」，但回憶起從影的漫長生涯，他感到滿足且開心，能做著自己喜歡的事情、繼續寫作，特別是孫子們，讓他在世界上找到了快樂，「我沒有在9歲、19歲或29歲時去世。我已經90歲，而且過著我能想到最好的生活」。