PLG／忘了阿拉薩吧！攻城獅FIBA新加坡表演賽大勝 還竄出即戰力
PLG職籃聯盟攻城獅今(23日)中午於新加坡室內體育館(Singapore Indoor Stadium)在2023 FIBA洲際盃新加坡表演賽，出戰榮達黃蜂隊，為讓本土與洋將能透過賽事磨合，攻城獅派出高國豪、王子綱、施顏宗、伯朗、歐獅傅先發。一開賽攻城獅全員皆展現強勢企圖心，在領先分差擴大至雙位數後，攻城獅替補球員輪番貢獻火力，包含張傑瑋、劉光尚與姜廣謙，三位分別攻下12分、11分、10分，終場攻城獅以84：61擊敗榮達黃蜂。
運動中心/綜合報導
歐獅傅首次代表攻城獅出戰公開賽事，今日出賽15分鐘以83％命中率攻下12分7籃板3阻攻，經由現場球迷票選後榮獲賽後單場最佳球員，歐獅傅表示：「非常高興我能在參與的第一場賽事就幫助球隊取勝，雖然今天來到異地出賽，但因為有新竹球迷一同來觀賽，讓我感覺像是在主場，也相信在這樣的團隊氛圍下，我能更迅速融入團隊。」談到球隊磨合狀況，賽後林冠綸總教練認為：「今天的重要目標就是團隊整合，同時也讓年輕球員多磨練，由於洋將們參與團練的次數較少，希望讓洋將們透過比賽更熟悉團隊，今天新陣容的嘗試。」
攻城獅今夏的選秀狀元阿拉薩被T1球隊攔截，狀元籤變成空氣，之後網羅前攻城獅外籍生張傑瑋，此役他表現出色。
攻城獅球團於昨(22)日抵達新加坡，參與2023 FIBA洲際盃新加坡表演賽。攻城獅此行除了教練球員洋將全員出動，更是把主場主持人與DJ、慕獅女孩、現場互動方式都帶到新加坡，盼與新加坡體育局分享職業籃球經營經驗，更期望未來能與新加坡、東亞籃球持續加深合作交流。攻城獅球團獲得新竹在地優質建設品牌「大硯建設」認同，雙方正式攜手宣以「新竹大硯攻城獅」作為本次表演賽的球隊冠名。
今早Muse Girls與吉祥物瑞迪帶領獅迷同行團同遊新加坡歷史建築區，包含亞洲文明博物館、維多利亞劇院、舊新加坡國會大廈與魚尾獅公園；也在旅行途中特別設計互動遊戲，讓獅紫軍們更認識Muse Girls、吉祥物瑞迪，期盼球迷能在此趟獅城之旅留下與攻城獅難忘的回憶。Muse Girls隊長霖霖開心表示：「這是我第一次以啦啦隊身份一起跟球迷出國玩，很高興可以透過這幾天的活動讓球迷更支持攻城獅，也希望在國際交流活動後，Muse Girls也可以提升在亞洲地區的知名度！」