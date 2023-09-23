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市議員曾之婕邀偏鄉學童一起聽嫦娥奔月玉兔搗藥故事共度佳節

▲台南市議員曾之婕邀偏鄉學童一起聽嫦娥奔月玉兔搗藥故事共度佳節（圖／記者林怡孜攝，2023,09,23）
▲台南市議員曾之婕邀偏鄉學童一起聽嫦娥奔月玉兔搗藥故事共度佳節（圖／記者林怡孜攝，2023,09,23）

記者林怡孜/台南報導

台南市府城良友文教協會於今(23)日下午主辦「中秋月來月美好」故事茶席，現場除了以嫦娥、玉兔等中秋節意象的裝置藝術外，還邀請偏鄉的學童和東區的小朋友相見歡，一起聽故事、剝柚子、吃月餅共度佳節。立委候選人陳以信也到場表達關切。

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「中秋月來月美好」故事茶席活動，由台南市府城良友文教協會主辦，市議員曾之婕服務處、龍山里、泉南里及曾順良之友會聯合舉辦。曾之婕表示，在去年提出「美化東區最宜居」的政見後，她就一直朝著這個方向努力，因為她所學是藝術，希望打造讓東區更有藝術文化氛圍，讓市民朋友的生活品質更為提高。


故事茶席以嫦娥奔月、玉兔搗藥等流傳幾百年的中秋節傳說故事跟孩子分享，在台南東區的街角綠園佈滿了許多中秋節意象的裝置藝術，展現城市美學的特質。曾之婕說，要感謝台南市民間團體自發性的構思，創造這樣的環境也是台南市的一項創舉，中秋節過後，這些裝置藝術將會巡迴在東區各個里繼續展出，不會丟棄浪費。


今天活動良友會除了認購文旦，也向台南市腦麻協會訂購特色手工月餅，並邀請北門區雙春國小的學童前來和東區學童相見歡，一起參與活動，並帶回良友會捐贈的月餅和文旦柚，拉近城鄉之間小朋友的距離，也讓中秋節過得更圓滿更有意義。

▲台南市議員曾之婕邀偏鄉學童一起聽嫦娥奔月玉兔搗藥故事共度佳節（圖／記者林怡孜攝，2023,09,23）
▲台南市議員曾之婕邀偏鄉學童一起聽嫦娥奔月玉兔搗藥故事共度佳節（圖／記者林怡孜攝，2023,09,23）
曾之婕指出，9月28日中秋節前夕，曾順良之友會也在大東夜市廣場舉辦中秋聯歡晚會，這是「良友家族」往年相當受歡迎的活動，雖然因為疫情停辦了3年，但仍然持續將活動經費捐助給創世基金會清寒植物人，今年恢復舉辦，配合政府環保政策，以創意圍爐火鍋型態取代傳統烤肉，已有22年歷史的「良友家族」成員凝聚在一起，共同為社會公益更盡一份心力。

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