市議員曾之婕邀偏鄉學童一起聽嫦娥奔月玉兔搗藥故事共度佳節

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「中秋月來月美好」故事茶席活動，由台南市府城良友文教協會主辦，市議員曾之婕服務處、龍山里、泉南里及曾順良之友會聯合舉辦。曾之婕表示，在去年提出「美化東區最宜居」的政見後，她就一直朝著這個方向努力，因為她所學是藝術，希望打造讓東區更有藝術文化氛圍，讓市民朋友的生活品質更為提高。
故事茶席以嫦娥奔月、玉兔搗藥等流傳幾百年的中秋節傳說故事跟孩子分享，在台南東區的街角綠園佈滿了許多中秋節意象的裝置藝術，展現城市美學的特質。曾之婕說，要感謝台南市民間團體自發性的構思，創造這樣的環境也是台南市的一項創舉，中秋節過後，這些裝置藝術將會巡迴在東區各個里繼續展出，不會丟棄浪費。
今天活動良友會除了認購文旦，也向台南市腦麻協會訂購特色手工月餅，並邀請北門區雙春國小的學童前來和東區學童相見歡，一起參與活動，並帶回良友會捐贈的月餅和文旦柚，拉近城鄉之間小朋友的距離，也讓中秋節過得更圓滿更有意義。
曾之婕指出，9月28日中秋節前夕，曾順良之友會也在大東夜市廣場舉辦中秋聯歡晚會，這是「良友家族」往年相當受歡迎的活動，雖然因為疫情停辦了3年，但仍然持續將活動經費捐助給創世基金會清寒植物人，今年恢復舉辦，配合政府環保政策，以創意圍爐火鍋型態取代傳統烤肉，已有22年歷史的「良友家族」成員凝聚在一起，共同為社會公益更盡一份心力。