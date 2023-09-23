杭州亞運／鄭浩均亞運沒用球數限制 透露恰總只要求「不要免強」
中信兄弟王牌鄭浩均21日向亞運中華隊正式報到，由於鄭浩均在亞運前在中職最後一次登板，導致右手肘肌肉輕微發炎，預計休息3至5天，至於中信球團對於鄭浩均在亞運是否有用球限制，主帥吳思賢透露，「目前還尚未收到球團通知，至於如何使用，將看他的恢復狀況而定。」
記者張志宇/台北報導
鄭浩均在21日登板出戰味全龍，首局就遇到狀況，整場僅面對4人次，僅投0.1局用11球就失掉1分退場，賽後中信球團表示，「鄭浩均檢查狀況表示，根據核磁共振（MRI）報告，鄭浩均狀況為右手肘肌肉輕微發炎，預計需要3至5天的休息，即可開始傳接球。」
中華隊23日在天母展開練球，鄭浩均對於自己的傷勢，在練習結束後則受訪透露，「目前情況是有好轉的，現在有做簡單的傳球，基本的訓練與丟球都有執行。」
中信球團在22日就表示，「鄭浩均還是會向亞運台灣隊報到，球團也會將鄭浩均的狀況與台灣隊防護團隊聯繫，進而追蹤鄭浩均的傷勢復原狀況。」面對是否遭到球隊限制，鄭浩均也透露，「目前是還沒接到球團的通知，主要還是看我的回復速度與復健狀況來決定，『恰總』這次比賽給我的重點就是『不要勉強』，把平常的實力展現出來，盡全力做好就好。」