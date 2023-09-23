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杭州亞運／打中華隊要守備也可以！林立秀出態度：要打就全力以赴

▲杭州亞運中華成棒隊來勢洶洶，樂天桃猿內野手林立再次披上中華隊戰袍出征亞運。（NOWnews資料照）
▲杭州亞運中華成棒隊來勢洶洶，樂天桃猿內野手林立再次披上中華隊戰袍出征亞運。（NOWnews資料照）

記者吳政紘/新北報導

2023杭州亞運，2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）今天開幕，中華成棒隊林立今（23）日還在中職樂天桃猿隨隊，預計明天再到機場，跟中華成棒隊報到，對於林立今年參加亞運會，他說：「蠻期待，打中華隊就是這樣，有需要我做的，就是全力以赴。」

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林立之前因為7日跑壘時，和味全龍隊老將林智勝相撞，出現腦震盪後遺症，休息了11天才回復，但他漸入佳境，目前已經可打擊、跑壘，守備也可以。

「有需要的話我還是會下去，畢竟可能會人手不夠，這也是沒辦法的事，當然球團也會有所考量，但我進入中華隊，就一定會全力以赴。」他說。

今年經過經典賽等賽事洗禮，林立已經成為中華隊國際賽一級賽事固定班底，他認為，這次中華隊比較熟的除了李灝宇外，楊振裕、廖俊凱等以前有遇過、陳敏賜過去也是隊友，加上經典賽也跟鄭宗哲、吳念庭等同隊，不會很陌生。

身為中職最強打者，林立原本有機會跟克魯茲教練一起奮戰，不過這次比賽，克魯茲不會隨隊到中國。林立說：「有點可惜，之前曾跟他一起同隊，他是很不錯的教練，也會帶給我們一些臨場反應，希望之後可以跟他再見面。」

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