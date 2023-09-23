車手面交遭台南警壓制送辦阻詐211萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市第二分局海安派出所員警昨(22)日10時許，接獲前(21)日在銀行成功攔阻遭詐騙陳姓民眾來電諮詢，獲知詐騙集團仍不死心與其聯繫，並相約要面交投資股票款項。員警並與其見面後決定將計就計，以茶葉偽裝現金鈔票裝於袋子內，並於10時30分依約前往安平區安北路某國小旁之涼亭來交付現金。
警方便衣偽裝於周邊埋伏，見前來取款林姓車手(27歲)取過紙袋打開看見之際，蜂擁上前制伏，身上起獲投資公司開具之211萬元收據、印章、現金1萬餘元、手機2支等證物，全案調查後依涉嫌詐欺罪嫌送辦，並將追查幕後詐欺集團共犯。
警第二分局表示，陳姓民眾在21日下午2時40分許至民生路2段某銀行櫃台欲臨櫃匯款211萬，經行員關懷得知是欲投資股票投資之用，乃連絡海安派出所員警到場，當下陳民僅願告知是欲藉由投資公司來投資股票來賺取繳高額獲利。案經員警以多個實際案例向其說明始打消匯款念頭，也因陳民續對相關投資細節均不願配合深談，員警也留下派出所電話來提醒如有任何問題隨時可來電諮詢。
22日一早接獲陳姓民眾來電告知，詐團獲知其臨櫃匯款遭阻，稱將派人來親取現金，員警獲知後勸導其配合並以茶葉來偽裝現金裝放於袋子內。待面交時馬上被周邊埋伏之員警上前制伏逮捕，後續調查得知其係以收取詐金2%之代價從事非法車手工作。
詐騙集團遭警阻詐成功後仍不死心，持續聯繫被害民眾，相約面交投資款項，警方將計就計依約前往，待車手前來取款時埋伏員警一擁而上制伏，身上起獲收據、印章、現金、手機等證物，訊後依涉嫌詐欺罪嫌送辦，並擴大追查詐騙集團幕後共犯。
台南市第二分局海安派出所員警昨(22)日10時許，接獲前(21)日在銀行成功攔阻遭詐騙陳姓民眾來電諮詢，獲知詐騙集團仍不死心與其聯繫，並相約要面交投資股票款項。員警並與其見面後決定將計就計，以茶葉偽裝現金鈔票裝於袋子內，並於10時30分依約前往安平區安北路某國小旁之涼亭來交付現金。
警方便衣偽裝於周邊埋伏，見前來取款林姓車手(27歲)取過紙袋打開看見之際，蜂擁上前制伏，身上起獲投資公司開具之211萬元收據、印章、現金1萬餘元、手機2支等證物，全案調查後依涉嫌詐欺罪嫌送辦，並將追查幕後詐欺集團共犯。
警第二分局表示，陳姓民眾在21日下午2時40分許至民生路2段某銀行櫃台欲臨櫃匯款211萬，經行員關懷得知是欲投資股票投資之用，乃連絡海安派出所員警到場，當下陳民僅願告知是欲藉由投資公司來投資股票來賺取繳高額獲利。案經員警以多個實際案例向其說明始打消匯款念頭，也因陳民續對相關投資細節均不願配合深談，員警也留下派出所電話來提醒如有任何問題隨時可來電諮詢。
22日一早接獲陳姓民眾來電告知，詐團獲知其臨櫃匯款遭阻，稱將派人來親取現金，員警獲知後勸導其配合並以茶葉來偽裝現金裝放於袋子內。待面交時馬上被周邊埋伏之員警上前制伏逮捕，後續調查得知其係以收取詐金2%之代價從事非法車手工作。