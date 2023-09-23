明揚大火傷亡慘！中壽查有108名保戶將發慰問金　估理賠逾2千萬

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在快速理賠部分，針對醫療件，中壽說明，由於實支實付型醫療險需檢據核付，故限日額型險種比照上述原則辦理，檢附文件可後補。身故件則保險事故一經確認，得不經受益人提出理賠申請，即主動優先處理給付相關事宜。有關理賠需檢附文件（保險金申
請書、死亡診斷書或相驗屍體證明書、除戶戶籍謄本、受益人身分證明、保險單等)可後補。
住院預付金方面，若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的靠山。
保費緩繳部分，續期保費應繳日期於112年09月22日至112年12月22日者，可提出將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月，申請日期至12月22日止，只要保單收費地址為災區者均可提出申請，其中辦理緩繳的投資型保單，於緩繳期間不影響保單不停效保證，在緩繳期限前1個月將寄發保險費催告通知單提醒保戶。
至於保單貸款優惠部分，中壽提供至113年9月22日已申請辦理或新增的保單貸款，可申請緩繳6個月利息。另受災房貸客戶檢附證明文件，也可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。同時，因災害而延期或取消旅遊行程的保戶，可在112年9月29日前提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。
為協助保戶及其家屬，中壽也將在屏東市政府設立「關懷服務站」，未來1週進行駐點服務，現場提供相關物資及保險諮詢，協助保戶及家屬積極處理相關事宜，傾盡全力提供最即時與必要的協助陪伴保戶共度難關，祈願傷者盡速復原，並向全力搶救的警義消及醫護人員致上最高敬意。
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