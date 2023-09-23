明揚大火釀百人傷亡 屏縣府社會救助金專戶開始接受民眾捐款
屏東科技園區明揚工廠發生大火，傷亡人數已高達百人，更有消防員殉職，屏東縣政府今（23）日傍晚指出，為回應眾多民眾愛心，以協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持，屏東縣社會救助金專戶開始接受民眾捐款。
記者鄭婷襄／屏東報導
屏東縣昨日發生火災爆炸災害事件，縣府隨即啟動駐點關懷，於收治醫院設置聯合關懷台，派駐社工人力輪值提供諮詢服務與關懷陪伴，並於今日起陸續由發放關懷慰問金，對家屬表達慰問之意。
考量罹難者之遺屬、傷者及其家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，屏縣府社會處和慈濟基金會共同合作啟動，以「一戶一社工兩志工」模式，提供中長期關懷陪伴。
傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持，民眾可利用屏東縣社會救助金專戶進行捐款：
銀行：臺灣銀行屏東分行
帳號：017000000000
戶名：屏東縣縣庫存款戶
請於備註（附言）註明「0922火災爆炸災害捐款」
屏縣府指出，將於收到匯款單影本後，開立收據寄予捐款人（單位）收執。請將匯款單註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，傳真至08-7326657屏東縣政府社會處社會救助科，以利寄送收據，此次指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡屏縣府社會處社會救助科08-7320415分機5335及5409。