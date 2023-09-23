「Lin bay好油」批雞蛋政策遭恐嚇 張善政：政府做的應該受公評
近日超思以及巴西進口雞蛋的爭議引發社會熱烈討論，農業粉專林裕紘昨（22）日發文指出，近日因雞蛋議題多次批評農業部，竟遭人威脅全家人安全，因此宣布即日起停更、不再上節目露面。市長張善政今（23）日對此表示，農業部這次處理雞蛋的事情荒腔走板，應該要接受公評，林裕紘先生他發表應該一般人都會問的問題，大家應該給他肯定，而不是再給他製造威脅。
記者李春台／桃園報導
「Lin bay好油」林裕紘22日晚間10點在臉書表示，他成立粉絲團評論政府，過往就收到許多批評跟抹黑，如今甚至收到了對他的妻子、家人及住所的安全威脅，讓他猶豫是否該繼續下去，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。
桃園市副市長蘇俊賓今日於臉書貼文首先對此回應表示，昨晚第一時間就請市警局關注此事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦。蘇俊賓表示，由於當事人是桃園市民，市府非常關切，昨晚第一時間就請市警局關注此事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身份，讓違法的行為無法以匿名作為保護傘。另針對當事人安全的疑慮，桃園市警局也會做妥適的處理，遏止不法事件，呼籲心存不當動機的人，切勿以身試法。
張善政也在今天受訪時呼籲，我們是一個言論自由的國家，農業部這次處理雞蛋的事情荒腔走板，應該要接受公評。張善政說，林裕紘先生他發表應該一般人都會問的問題，大家應該給他肯定，而不是再給他製造威脅。
張善政說，昨天晚上已經請警察局開始追查，保護這個林先生，也已經請桃園地檢署開始要偵辦，張善政強調，這是一個言論自由的國家，政府做得好跟不好，都應該接受公評。