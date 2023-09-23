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杭州亞運／開幕式場館大蓮花綻放！可容納8萬多人、聲光效果十足

▲亞運開幕式將於今晚上演，這次的典禮將於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場進行，這座場館可容納超過8萬人。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲亞運開幕式將於今晚上演，這次的典禮將於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場進行，這座場館可容納超過8萬人。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

亞運開幕式將於今晚上演，這次的典禮將於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場進行，這座場館可容納超過8萬人，目前現場氛圍已十分熱絡。我國代表團這次被安排在第36順位進場，由王冠閎及羅嘉翎共同擔任掌旗官，共14個代表隊、總計69人參加。

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本屆開幕式受到中國官方十足的重視，中國國家主席習近平確定參加，與會的還有南韓總理韓德洙等重量級各國領導人。現場維安相當嚴謹，媒體也需要經過多道安全檢查才能進入。

▲亞運開幕式現場維安相當嚴謹，媒體也需要經過多道安全檢查才能進入。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲亞運開幕式現場維安相當嚴謹，媒體也需要經過多道安全檢查才能進入。（圖／特派記者葉政勳攝）
目前現場已經開始進行一些排練，場館燈光效果十足，觀眾也已陸續進廠。本屆開幕式將全程不燃放煙火，主題為「潮起亞細亞」，以水和潮點出錢塘江畔杭州古城的魅力。

杭州亞運開幕式的文藝演出分為《國風雅韻》《錢塘潮湧》《攜手同行》三個篇章，將透過國風之潮、自然之潮、科技之潮、體育之潮、數位之潮等 ，對主題中的「潮」字進行具體詮釋。

▲杭州亞運開幕式的場館杭州奧體中心，俗稱「大蓮花」，可容納8萬多人進場觀看。（圖／記者葉政勳攝）
▲杭州亞運開幕式的場館杭州奧體中心，俗稱「大蓮花」，可容納8萬多人進場觀看。（圖／記者葉政勳攝）
杭州奧體中心體育場外型就像是蓮花，因此也被當地人親切地稱為「大蓮花」。這座場館用地22.79公頃，總建築面積39.695萬平方公尺，可同時容納8萬人觀看賽事，這裡也是田徑項目的比賽場地，賽場內將產生48枚金牌。

有趣的是有「大蓮花」之外，也有小蓮花，杭州奧體中心內的網球中心，就是小蓮花，也是本屆網球項目的舉辦場地。

▲杭州亞運開幕式的場館杭州奧體中心，俗稱「大蓮花」，內部聲光效果十足。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運開幕式的場館杭州奧體中心，俗稱「大蓮花」，內部聲光效果十足。（圖／特派記者黃建霖攝）
本屆中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運。開幕式則將由：女子體操代表隊、划船代表隊、3*3男子籃球代表隊、3*3女子籃球代表隊、象棋代表隊、射擊代表隊、網球代表隊、武術代表隊、擊劍代表隊、游泳代表隊、拳擊代表隊、圍棋代表隊、跆拳道代表隊、馬術代表隊參加，團隊出席總人數共計69人。

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