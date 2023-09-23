李鍾碩被宣布分手「對象不是IU」！緣分維持1年多 跟宋仲基有關
韓星李鍾碩（又譯：李鐘奭）去年12月認愛IU（李知恩）後，隨即展開世界巡迴粉絲見面會，愛情事業兩得意之際，他今（23）日透過公司「HighZium Studio」宣布未來規劃，李鍾碩跟宋仲基的公司「HighZium Studio」合約將於10月到期，確定不續約，韓媒更以「分手」為標題報導李鍾碩出走舊東家。
記者陳雅蘭／綜合報導
「HighZium Studio」原名為「HiSTORY D&C」，是一間電視製作公司兼演藝企劃公司，2020年宋仲基成為旗下首位藝人；2022年「HighZium Studio」再跟李鍾碩創立的公司「A-MAN Project」簽訂合作協議，「A-MAN Project」同年5月完成藝人管理業務轉移，李鍾碩便成為「HighZium Studio」旗下藝人。
李鍾碩跟「HighZium Studio」合作至今1年5個多月，今卻表示10月合約到期後，確定不會續約，「謝謝粉絲對旗下藝人的關心，去年HighZium Studio、A-MAN Project策略性的合併協議中，是以演員李鍾碩《2023見面會巡迴》作為收尾，協議預計在10月底結束。謝謝支持李鍾碩的粉絲，希望以後也給予演員不變的關心與應援」。