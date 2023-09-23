高以翔人生勝利組零負評！拚命17小時猝逝 「國民老公」成追憶
高以翔昨（22）日迎來39歲冥誕，雖然他離世4年了，但身邊親友及粉絲都沒忘記他，許多人到他的墓園悼念。18年前，他從國外回台參加時尚派對，和丁春誠、陳紹誠、藍鈞天被封為「時尚F4」。他含金湯匙出生，有優良的外在基因、個性有禮，被認為是零負評男神。他在代表作《遇見王瀝川》如本色演出，優質暖男深植人心，有「國民老公」之稱。被視為人生勝利組的他，卻在2019年因連續工作17小時猝逝震驚演藝圈，高以翔從此天人永隔惹人心碎。
記者蔡依庭／綜合報導
高以翔從小移民加拿大，爺爺是迪化街附近的地主；父親曹道成曾任米其林輪胎台灣代理商總經理；二哥高宇橋也在演藝圈發展。雖然家境富裕，但高以翔沒有公子哥的傲氣，個性溫和又謙虛有禮，配合度極高，且還有讓人忌妒的紀錄，曾連續6年入選美國電影網站TC Candler世界百大帥氣臉孔，根本是人生勝利組。
高以翔是名副其實的高富帥，18年前和丁春誠、陳紹誠、藍鈞天被稱為「時尚F4」，出過寫真書、上節目，最讓人印象深刻的，絕對有高以翔上綜藝節目《康熙來了》被小S吃豆腐的逗趣畫面，而後時尚F4漸漸地單飛，在各自領域上發光發熱。
2012年，高以翔開始往中國發展，在電影和戲劇表現優異，也擔起男主角大梁，最著名的就是與焦俊艷合拍偶像劇《遇見王瀝川》，靠帥氣優質暖男形象，讓他人氣劇增，被封為「國民老公」。他還曾與傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）、莉莉柯林斯（Lily Collins）合作好萊塢電影《天使聖物：骸骨之城》。在他過世時，2020年的第92屆奧斯卡金像獎向已逝影人追憶橋段，特別出現了致敬高以翔的畫面。
談起他的過世，實在讓人無法接受。高以翔在2019年11月，花了近17小時錄製浙江衛視真人實境秀節目《追我吧》，最終在奔跑環節中體力不支，他突放緩步伐喊一聲「我不行了」，接著坐在路邊、躺倒後暈倒。他心臟驟停3分鐘，現場緊急作了15分鐘心肺復甦術一度恢復心跳，但到醫院急救3個小時仍宣告不治，宣判死因是心因性猝死，終年35歲，就此永別。