實測 iPhone 15 Pro Max 夜拍人像超驚艷但「鬼影」還是逃不掉
iPhone 15 Pro Max因為加入了所謂的四連反射稜鏡設計，成為iPhone 歷來最長的 120 公釐 5 倍光學變焦。《NOWnews》實際測試發現，五倍變焦的部分，在日光好的狀況下表現還不錯，但如果在低光源的情況底下就容易有失靈的狀況。夜拍人像的部分就真的頗令人驚艷，虛化、明暗表現都很到位，至於耀光的鬼影，iPhone 15 Pro Max則依舊逃不掉，而炫光的狀況則有減輕。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 15 Pro Max有全新的望遠相機，使用四連反射稜鏡設計，並結合光學影像穩定和自動對焦 3D 位移式感測器模組，提供iPhone 歷來最長的 120 公釐5倍光學變焦。實際測試，在白天好天氣的狀況下，5倍變焦後的成像還不錯，但5倍夜拍有時會有失靈的狀況，若果粉是為了5倍變焦而想購機，真的會建議先去試過再下單。
5倍變焦的部分可能沒有想像中的優異，但夜拍人像的部分就很令人驚艷，由光像引擎驅動，帶來更清晰的細節和更生動的色彩，LiDAR 光學雷達掃描儀，對於夜間的人像照大大助攻，實際拍攝，虛化的效果頗佳，且顯色效果細膩，明暗更有細節，層次感佳。
至於「耀光」，iPhone 15 Pro Max鏡頭雖然新增奈米塗層，但還是難逃鬼影，直接暴力面對強光拍攝，依舊有很明顯的鬼影，至於「炫光」的部分，拿來和iPhone 14 Pro 相比，則是有明顯的改善。至於想要避免耀光，就好的方式就是避免直接拍攝光源。