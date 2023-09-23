杭州亞運／亞運開幕式即將進行　習近平出席、並將親口宣布開幕

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本屆行程將在8點左右正式開始，各國運動員代表進場，我國代表團由「台灣蝶王」王冠閎及跆拳道女將羅嘉翎擔任掌旗官，共有14個代表隊、總計69人參加。中華代表團首個字母為「T」，因此被排在敘利亞之後、塔吉克之前，第36個進場。習近平預計將在8點54分發表講話，宣布亞運正式開始。
中華人民共和國主席 習近平在杭州第十九屆亞洲運動會開幕式歡迎宴會上的致辭如下：
親愛的各位同事，
尊敬的辛格代理主席，
尊敬的巴赫主席，
女士們，先生們，朋友們：
很高興同各位新老朋友相聚美麗的西子湖畔，共同迎接第十九屆亞洲運動會。 首先，我謹代表中國政府和中國人民，並以我和我夫人的名義，對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎！
今天是中國農曆的秋分節氣。 在這個寓意豐收和團圓的日子，亞運會聖火將再次在中國點燃。 自申辦以來，中國認真履行承諾，全力推動各項籌辦工作。 我們願同亞奧理事會和各國各地區代表團共同努力，為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為亞洲和國際奧林匹克運動發展做出新貢獻。
女士們、先生們、朋友們！
亞洲運動會承載著亞洲人民對和平、團結、包容的美好嚮往。
過去幾十年，亞洲地區整體保持穩定，經濟持續快速成長，成就了「風景這邊獨好」的亞洲奇蹟。 亞運會正是這奇蹟的見證者、參與者、推動者。 作為山海相連、人文相親的命運共同體，我們要以體育促進和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵製冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。
本屆亞運會報名規模、計畫數量均創歷史新高，彰顯了亞洲人民對杭州亞運會的熱切期盼和堅定支持。 目前，人類面臨的全球性挑戰前所未有，我們要以體育促團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，實踐「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路越走 越寬。
亞洲是人類文明的重要發祥地，創造了璀璨的文明。 亞運會設置了許多富有亞洲特色的比賽項目，為體育和文化交相輝映提供了舞台，是亞洲文化兼收並蓄、博採眾長、充滿活力的生動寫照。 我們要以體育促進包容，增強文明自信，堅持交流互鑑，續寫亞洲文明新輝煌。
女士們、先生們、朋友們！
千百年來，杭州以「山水登臨之美，人物邑居之繁」享譽世界，被馬可·波羅譽為「世界上最美麗華貴之天城」。 我曾在浙江工作多年。 浙江堅持改革開放，跑出了高品質發展的加速度，正在建造共同富裕示範區，是中國式現代化的先驅。 祝大家在詩畫浙江度過難忘的時光，在亞運聖火下留下美好的記憶。
現在，我提議，大家共同舉杯，
為本屆亞運會圓滿成功，
為奧林匹克運動蓬勃發展，
為亞洲人民團結與友誼，
為各位嘉賓及家人健康，
乾杯！