全國忙救災他宣布請假選總統　綠營收到訊息嚇到「還在搶災耶！」

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新北市議會定期大會將於26日開預備會議，27日開議並施政報告。新北市府晚間宣布，侯友宜於今天開始請假至年底，請假期間由副市長劉和然代理。
對此，黨內人士直言，議會下星期開議，侯為了不想進議會、拒絕施政報告，這是「醜一」，「醜二」是他在不對時間點宣布不對的事情，各方今天都重視搶災，侯卻在傍晚毅然決然宣布請假，「幕僚都沒有評估政治情勢」；至於「醜三」，侯刻意選在假日宣布此事，研判是認為趁機宣布，大家不敢大肆批評，「總歸來說，時機點、所有情勢研判，都是錯的」。
黨內人士說，侯友宜急於宣布請假，因為下星期根本不想面對議員，這是違反民主常態，「怎麼會急於不想進議會就這樣宣布？這太蝦了！」此外，在假日宣布此事，根本不尊重議會、藐視議會，他根本還沒和議會請假。
黨內人士提到，他們原本研判侯請假時間點是下星期二，待經過大會程序時，若議長蔣根煌壓不住議員、要求備詢時，大可在那時請假，沒想到卻選在今天請假，時間點完全不對，也藐視議會，「這太蝦了！」
黨內人士認為，侯友宜倉促做法是為了搶救民調，但時機點完全不對，「侯連忍一天都不想忍！太蝦了！我們收到訊息時嚇到，現在還在搶災，這一定是大扣分，新北沒有市長」。
民進黨發言人卓冠廷也在臉書提到，侯友宜提了2131億史上最高新北市預算，然後此刻起請假落跑，「新北市沒市長已成為事實」。
「侯友宜為什麼今天起即刻請假？」卓冠廷說，9月26日議會就要開議，今年新北市送出有史以來最高的2131億元最高歲出預算，侯友宜連施政報告、總質詢全部不打算出席。
卓冠廷批評，侯友宜選個總統，屢創民主惡例，上一個落跑的韓國瑜，2019年10月16起請假，再上一個朱立倫，2015年10月19起請假，「侯友宜腳程超越韓朱，9月23就要落跑，到底是把市民當白痴，還是把自己當笑話?」
卓冠廷批評，去年100多萬人選出的新北市長，藐視台灣民主到這種程度，要選我國總統，奉勸侯友宜市長懸崖勒馬，真的不要小看新北市民的憤怒。