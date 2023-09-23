桃園推動使用認證排氣管 AI辨識取代人力稽查公私協力還靜於民
桃園市政府與環境部大氣環境司長蔡孟裕、交通部副總工程司王在莒、12區桃園機車行及業者，共同簽署支持使用原廠或認證合格排氣管，共有約1,300家車行及二輪部品製造業者一齊加入靜桃的行列。桃園市長張善政今（23）日下午出席「騎認證 齊靜桃」記者會，會中宣布自9月22日起桃園市要全天候將使用未認證排氣管妨害安寧的行為納入管制，只要查獲非法改裝即可直接開罰3,000－30,000元。配合管制也特別導入AI科技辨識系統，讓非法改裝排氣管的車輛無所遁形，還靜於民。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，市府從今年6月啟動「靜桃計畫」大執法專案，藉由環保局、警察局、經發局及交通監理單位聯合執法，使陳情檢舉件數較執行專案前下降11%，成效顯著，並獲得其他縣市跟進或與桃園聯合稽查，一起跨域合作共同打擊改裝噪音車。桃園更率全國之先倡議修法源頭管制改裝噪音車，並獲行政院支持，由環境部及交通部共同推動「改裝排氣管認證制度」，在中央與地方合作及民意支持下，有信心於今年底前完成修法作業，屆時改裝噪音車輛的管理機制將更為完備，將以有效率的源頭管制取代大量稽查人力。
張善政呼籲民眾可使用原廠或認證的排氣管，而車行及製造商則可提供噪音檢驗合格之認證零件來更換或維修。如此，民眾可以安心使用，不用擔心不當改裝違規受罰；業者也可以合法販售，更促進改裝部品產業正向發展，同時響應源頭管制政策。
環保局長陳世偉說明，市府已在9月22日依噪音管制法第8條公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，要以「行為罰」強力管制改裝噪音車。自公告日（9/22）起，在桃園市境內全天候不分時段，車輛上路如使用未經認證排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，即可直接告發處分，處3,000元以上30,000元以下罰鍰，拒不改善者，按次處罰。
陳世偉表示，靜桃專案特別導入建置13組「改裝排氣管AI辨識偵測設備」，以人工智慧 （AI）辨識取代人力稽查，檢核辨識改裝排氣管之車輛，後續辦理通知到檢。設備可以陳情熱點路段優先，機動布設稽查點位，未來可結合大數據分析應用，提升科技執法精準度，達到管制車輛排氣污染及改裝噪音的雙重目標。