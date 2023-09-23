全球第二例「豬心移植」成功 患者術後狀況佳：爭取每一次呼吸
美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）團隊，於本月20日進行全球第二例豬心移植手術，患者是一位58歲的海軍退役軍人，因心臟衰竭而有生命危險，但在完成豬心移植後，術後狀況良好，患者目前已經能說笑，並且可以坐在椅子上。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，馬里蘭大學醫學院團隊去年曾執行全球首例豬心移植手術，但患者術後只多活了兩個月便死亡。經過基因改造後，豬的器官不會收到人體免疫系統的強力排斥，但是手術的風險依舊很高，豬心移植僅有在患者有生命危險，且沒有其它醫療手段選擇時，才可以使用。
而這位接受第二例豬心移植的58歲男子名叫佛塞特（Lawrence Faucette），由於受限於身體狀況，不適合接受傳統心臟移植手術，於是決定進行豬心移植。佛塞特在接受手術前自拍影片，強調沒人知道手術結果會如何，「至少現在我有希望也有機會，我將竭盡全力爭取每一次呼吸」。
醫療團隊表示，接下來的幾個禮拜將是關鍵期，但至少從佛塞特的早期反應來看，新心臟無須支持性醫療設備介入仍運作良好，目前的進展讓人振奮。