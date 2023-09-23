大牙亮麗出席徐新洋婚禮！懶理陳建州性騷官司 悄搬家迎接新氣象
資深主持人徐乃麟的兒子徐新洋今（23）日晚間在台北美福飯店舉辦婚禮，迎娶俄羅斯籍女友宋蕊安（Soa），並豪砸300萬元、席開36桌，邀請雙方親友共襄盛舉，徐乃麟人脈廣闊，現場眾星雲集，包含胡瓜、丁柔安、曾國城、方芳芳等人都盛裝打扮出席，前陣子因性騷擾事件提告黑人陳建州的大牙，也在賓客之列，她低調不回答相關官司問題，只透露搬了新家，準備迎接新生活。
記者江芷稜／綜合報導
大牙以一襲米白色平口露肩洋裝展現好身材，氣色看起來很不錯，她跟徐新洋一起上過表演課，私下僅見過兩次面，跟徐乃麟因工作比較熟稔，才會受邀出席婚禮，外界關心官司進度，她低調表示已進入偵查階段，不能透露太多細節，參加乃哥婚禮是一樁喜事，所以不便回應官司問題。
笑容洋溢的她，提及最近在新北市買房子，忙著跟老公一起搬入新家，準備迎接新生活新氣象，有機會再開箱新家分享給粉絲。大牙老公、羽球教練阿廖師則在臉書提及，交往初期曾說不結婚、不買房、不生小孩，沒想到默默完成前兩個人生目標，終於在台北擁有一個自己真正的「家」，住進新的家，希望一切會更好、更順利，大牙幫老公拍照曬恩愛，忍不住嬌嗔：「馴獸師真偉大！膽敢指揮我幫他拍照」。
※【NOWnews 今日新聞
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