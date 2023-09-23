屏東工廠大火！釀1死近百傷　「明揚國際」董事長劉安晧現身了

明揚大火釀消防傷亡！柯文哲支持消防員組工會：看要修什麼法就修

▲民眾黨主席柯文哲出席「AI教育年會論壇」致詞。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.23）
▲民眾黨主席柯文哲出席「AI教育年會論壇」致詞。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.23）

記者呂炯昌／台北報導

屏東科技園區明揚國際公司高爾夫球具工廠昨日晚間大火，造成嚴重傷亡，包括4名消防員，另有逾百人送醫。台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（23）日晚間表示，支持消防人員組工會，「看要修什麼法就修！」

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消防員工作權益促進會今日上午於凱道前召開記者會沉痛表示，10年來消防員殉職事件高達43位，高聲呼籲不該「殉職換改革」，應開放消防組工會、還給基層發言權。行政院長陳建仁今日上午在立院備詢時表示，消防人員是公務員，只能組協會，不能組工會。

針對消防人員組工會議題，柯文哲今日晚間出席「AI教育年會論壇」會前受訪表示，如果教師有組工會、清潔隊也組工會，所以不是說公務員就不能組工會，原則上他是比較支持的態度。

媒體問消防員不適用《職安法》，因為不是勞工，屬於公務員，要組工會是否要先修法？柯文哲表示，看要修什麼法就修，教師也有組工會，最好法是一視同仁。

媒體詢問這次消防大火依照法規需要有充足資訊才能進入救火，化學火災事前可以知道有什麼資訊嗎？柯文哲說，在他當台北市長時做到全面E化，消防小隊長拿出平板點一點就可以是否有違章建築、有無身障人士等資訊，社會局跟建管處資料可以抓上來，台北市做得到，但這是大工程，台北市有大數據中心，全國要做到恐怕要花一些時間。

針對民進黨總統參選人賴清德陣營說，「消防員成立工會要與基層持續溝通取得最大共識」，柯文哲說，「我不曉得他這句話什麼意思，是支持還是支持，反對還是反對，或是支持到什麼層度，講清楚就好」、「我最怕講完之後還是聽不懂，是支持還是反對！」

媒體問鴻海集團創辦人說要創立消防學校來補足消防人員之不足，柯文哲說，有時候要看效率的提高，目前還是從警大畢業，一組警察、一組消防，要看消防署的規劃，他是沒有意見。

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