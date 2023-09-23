徐新洋婚禮「胡瓜激瘦12公斤」帥氣登場！紅包超厚88000元跑不掉
藝人徐乃麟的兒子徐新洋，於今（23）日晚間在台北美福飯店舉辦婚禮，迎娶俄羅斯女友宋蕊安（Soa）並豪砸300萬元、席開36桌，邀請雙方親友共襄盛舉，現場眾星雲集。其中，最受矚目的就是和徐乃麟超過40年交情的「綜藝天王」胡瓜，以一套韓系歐巴的西裝造型現身，他還透露目前至少減了12公斤。進場前，胡瓜更在現場掏出一份超厚的紅包，據現場人員依厚度目測，至少有88000元跑不掉，相當豪邁。
記者詹鎰睿／台北報導
胡瓜一登場，徐乃麟立刻上前招呼，還大聲地催促著，「等你啊！快快快！3分鐘！」讓大家笑翻。不過近期瘦身有成的胡瓜大方透露，他現在就是一直在做瑜珈、伸展拉筋等幾個動作，其實已經持續3年之久，「那時候不太明顯，可能現在時間到了，（體態）慢慢瘦下來！」太太丁柔安也在一旁點頭大讚「很滿意！」
胡瓜說，他已經掉了12公斤，還要再減2公斤，來到74、73公斤才可以做重量訓練，接下來就是慢慢去雕塑身型，近期也有在接觸有氧與拳擊運動。胡瓜最後也祝福新人徐新洋、宋蕊安「佳偶天成、緣定三生」，雖然和徐乃麟有40年的交情，但徐新洋曾參加過節目《最強綜藝秀》1年，讓胡瓜笑說，「我們相處的日子可能比他爸爸還多。」
至於會不會去催兒子胡釋安結婚？胡瓜則回「催沒用啊！要看他自己啊！」而被問到會包多少禮金？胡瓜笑回，「那怎麼能透露！」但記者目測紅包厚度，至少有88000元跑不掉，胡瓜的出手依舊十分豪邁。