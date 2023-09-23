提升護理人員薪酬待遇！民進黨：「三班護病比」2年入法

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對此，卓冠廷回應，因為COVID-19疫情的衝擊，護理人員工作壓力變大，導致提早退休、離職率增加、護理人力不足的問題更加惡化，2022年我國護理科系新生註冊率、護理應屆畢業生執照考試通過率均較前一年降低；醫院護理人員總空缺率也較前一年提高許多，顯見各醫院護理人力短缺情況嚴重，影響民眾就醫權益和照護品質，已成嚴峻問題；此外，為了達成合理的三班護病比，也必須有足夠的護理人力才能完成。
卓冠廷表示，為了培育更多護理人才，賴清德主張擴大大學護理系所招生名額，其目的是增加現有護理系所招生名額，並非新增系所，也並非增設五專護理科/護理助產科或增加五專護理科/護理助產科招生人數，因此完全不會降低護理教育的品質，更不會有護理教育廉價化的問題。
關於護理國考內容變簡單更是誤解，卓冠廷說，賴清德所提出的護理師國考通過方式多元化，是指保留國考通過科目，毋須每次皆要重考全部科目，更無關調整考試難易度，此也是為了回應護理界所提出的訴求。
卓冠廷強調，持續促進護理人員專業性，改善護理人員勞動環境及增補護理人力，長期以來一直是賴清德非常關切的議題，「民進黨不會降低護理教育與人力的素質，如此才能確保醫療與照護品質」。
卓冠廷說，面對眾多醫護人員高壓勞動、人手短缺的工作現場，政府應成為醫護人員的堅定後盾，保障醫護人員的工作權益，積極改善醫護人員的薪酬待遇與工作環境，來提升國人整體醫療品質及醫療照護體系韌性。