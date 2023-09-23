龍劭華心臟病猝逝2年！愛女思念父親曬牽手照：如果你還在就好了
金鐘視帝龍劭華2021年9月在高雄拍攝電視劇《美麗人生》途中，因心臟不適猝逝，享壽68歲，他的驟然離去讓親友及許多觀眾都很難過，尤其是繼承父親衣缽的演員女兒陳璇，一直都很思念父親，龍劭華離開2年了，她昨（22）日在IG發長文，坦言很難走出喪父之痛，會不斷思考「如果你還在就好了」。
記者江芷稜／綜合報導
3月適逢龍劭華冥誕，陳璇回憶起父女間相處的往事，透露某個午夜裡，因為跟母親冷戰不聯絡，只敢偷偷打電話給爸爸，龍劭華關心詢問：「寶貝怎麼啦？怎麼還沒睡？在哪裡呀？」她掩飾著不愉快，只說因為想念所以打給爸爸，聊著一些無關緊要的事，結束通話後，電話那頭的自己不斷地抽泣，悲傷回憶如今想起來卻是充滿暖意，「我沒有一刻不想念您」。
陳璇昨曬出一張龍劭華的牽手照，深情告白「我愛你，我想你」，坦言這2年籠罩著喪父的陰影下，有很多哭的理由，有很多下不了筆、無法動彈的瞬間，會浮現「如果你還在就好了」的想像，「但都沒關係，我明白會持續受痛，因你而褪色的記憶我得要一個一個尋回來，將一切好的、笑的、可愛的，披覆在痛感之上，這是我能到達的，最安定的遠方」。