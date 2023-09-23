幫助屏東大火殉職勇消　張善政邀桃園6宮廟募款

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市長張善政表示，昨晚發生的屏東明揚工廠大火事件，造成多名消防打火弟兄及工廠員工罹難、逾百人受傷，讓人非常痛心！他說，不是事情沒發生在桃園就沒事，在台灣任何一個角落發生這種事，相信全台灣民眾看到這種事都會感到萬分難過。尤其桃園在2018年發生敬鵬電子工廠大火，同樣造成多名消防人員殉職。
張善政說，將心比心，意外事件發生後，思考在難過之餘，可以開始幫忙做些事情，因此今早市府主動與桃園市多間宮廟聯繫，表達希望集結代表基層民意的各宮廟力量，大家一起出錢出力，為這次罹難的打火弟兄及民眾設立專戶募款，募集善款將轉交中央或屏東縣政府，尊重主事單位運用權，希望這些善款能盡快交到罹難者家屬手中，在此時給予家屬們最適當的幫助。
除了呼籲各界善心人士踴躍捐款到桃園市政府募款專戶，指定捐款註明「屏東0922火災爆炸事件-消防員」或「屏東0922火災爆炸事件」，張善政也希望由桃園市率先帶頭發起募款活動，進而帶動全台各縣市一起響應，全民一同關心此次屏東大火事件的傷者及罹難家屬能盡快獲得慰助。
桃園市政府提供「0922屏東火災爆炸事件捐款」救助專案資料如下：
匯款銀行：台灣銀行 桃園分行帳號 026038-000011
戶名：桃園市市庫存款戶（桃園市社會救助金專戶）
有意捐款民眾需註明「指定捐款」給「屏東0922火災爆炸事件-消防員」或「屏東0922火災爆炸事件」。
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