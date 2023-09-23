屏東大火 侯友宜捐20萬元、呼籲全國降半旗悼念殉職消防弟兄
屏東工廠大火造成嚴重傷亡，更有4名消防員不幸殉職。國民黨總統參選人侯友宜在臉書表示，盼逝者安息，傷者早日康復，他個人捐出20萬元，希望家屬能夠保重身體，他也呼籲，雖然這是中央的職權，但是否可以在適當的時機，全國降半旗，不只是向這些英勇殉職的消防弟兄致敬，更是再一次提醒自己，不能再讓遺憾發生，不能讓弟兄白白犧牲。
記者余祥／台北報導
侯友宜競辦也表示，由於相關人員持續救災中，侯友宜已取消今天選務行程，明天選務行程也將全數取消，祈願救災工作平安順利，逝者安息、傷者康復。
侯友宜說，讓他感慨的是，每次消防或是警察弟兄，因公殉職，總有很多檢討，但似乎檢討過後，從來沒有人關心過是否落實了？甚至到底做了沒有。這些警消弟兄，是用自己的寶貴生命，守護了全國百姓的安全，是用自己的生命，換來不能再讓遺憾發生，弟兄們不能白白犧牲，但為什麼，總是不能記取教訓？
侯友宜說，人員短缺、裝備不足、預算不夠…，還有撫卹、親人照顧等等，在事件過後，相信一定都會討論，但討論之後，要有行動、並且一定要落實，他希望要用最強制的法令，將這些最基本的保障入法，讓每一位警消同仁，可以更有信心的執行任務，而且更沒有後顧之憂。