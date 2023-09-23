進入火場射水爆炸害傷亡？周春米強調：消防員沒有射水

中市表揚48名獲獎職人與新秀 優勝作品市府集會堂開展

▲台中市勞工局今天表揚48名獲獎職人與新秀，優勝作品即日起在市府集會堂開展。（圖／勞工局提供）
▲台中市勞工局今天表揚48名獲獎職人與新秀，優勝作品即日起在市府集會堂開展。（圖／勞工局提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市政府勞工局舉辦「職人傳承新秀選拔」，在編織、金工、皮革製作、樂器製作、異國料理及藝術砌築等6項職類中，共有48位職人及新秀獲獎，今(23)日舉行頒獎典禮及作品展開展。作品將於集會堂川堂展出至10月23日。勞工局長張大春勉勵48位獲獎者繼往開來，為技職人才培育奉獻心力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張局長表示，職人傳承新秀選拔活動以「傳承」為核心，由職人及新秀2人1組共同參與，藉由提案、作品共創、規劃展示、工作坊教學等系列過程，展現各職類技藝精髓及職人精神，以達到技職人才培育的目標。

金工職類獲選職人新秀的張凌文和張超維是父子檔，職人張凌文表示，從事金工要有耐心跟打拚的精神，才能做出你愛的東西；新秀張超維則提到，無數次成功及失敗累積的手感，成為前進的重要基石。

▲中市表揚48名獲獎職人與新秀，圖為勞工局長張大春與金工及藝術砌築職類優勝職人與新秀合影。（圖／勞工局提供）
▲中市表揚48名獲獎職人與新秀，圖為勞工局長張大春與金工及藝術砌築職類優勝職人與新秀合影。（圖／勞工局提供）
張凌文父子檔提案作品《時光膠捲》，是以台中中山73影視藝文空間為題，將作品戒指設計為放映器，搭配收藏盒為放映膠捲，融入台中人文歷史思維，職人張凌文本身也是2020年「大台中記事紀錄片計畫」，「收藏電影的人」電影紀錄片男主角，這次透過金工作品，完美表達職人對電影的愛與眷戀。

藝術砌築職類的張櫰謙、劉彥廷為師生檔，職人張櫰謙提到，熱情、動力，不怕辛苦，找到自己學習動機跟目標是技職領域成功關鍵；新秀劉彥廷則剛入選第47屆國際技能競賽國手選拔賽「砌磚」國手，談起國中就投入砌磚領域，他笑說，本來只是為了升學，但經歷無數次挫折與肯定，現在希望獲得世界金牌，為國爭光。

勞工局說明，這次共計展出6職類18件實體作品及6件輸出作品，如編織作品《東海教堂》，以罕見材料緙絲編織出東海教堂剪影；樂器製作作品《薩到大台中》，透過樂器的組裝雕繪，展現后里薩克斯風製作的軟實力；皮革製作作品《時代的象徵與傳承》，則透過皮革雕染出台中車站時代風華；異國料理《摩摩喳喳》則將具有台中在地特色的麻芛入菜，強調在地特色。

勞工局也與大里區公所及養護工程處合作，尋找適合的場域設置藝術砌築職類作品，如於大里區塗城公園的作品《多元塗城》，由4組職人及新秀合力完成，以紅磚為座，透過多元媒材將塗城里的水鹿、甲蟲及自行車道等特色融入；預計設置於北屯區新平公園的作品《招柴進寶》則以柴犬討喜的形象完美結合寵物友善公園特色，期望未來成為假日親子遊憩的打卡新景點。

「心球覺旅」國際插畫暨文資藝術療癒展 落實文化平權

台中魚市場變身日系市集「漁人町」 搶攻星光夜場商機

音樂史上首次跨界音樂會 王宏恩攜手米可吉他樂團演出

全台唯一 麗晨總部「丰二三」 獲LEED、智慧建築雙認證

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞