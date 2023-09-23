中市表揚48名獲獎職人與新秀 優勝作品市府集會堂開展

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金工職類獲選職人新秀的張凌文和張超維是父子檔，職人張凌文表示，從事金工要有耐心跟打拚的精神，才能做出你愛的東西；新秀張超維則提到，無數次成功及失敗累積的手感，成為前進的重要基石。
張凌文父子檔提案作品《時光膠捲》，是以台中中山73影視藝文空間為題，將作品戒指設計為放映器，搭配收藏盒為放映膠捲，融入台中人文歷史思維，職人張凌文本身也是2020年「大台中記事紀錄片計畫」，「收藏電影的人」電影紀錄片男主角，這次透過金工作品，完美表達職人對電影的愛與眷戀。
藝術砌築職類的張櫰謙、劉彥廷為師生檔，職人張櫰謙提到，熱情、動力，不怕辛苦，找到自己學習動機跟目標是技職領域成功關鍵；新秀劉彥廷則剛入選第47屆國際技能競賽國手選拔賽「砌磚」國手，談起國中就投入砌磚領域，他笑說，本來只是為了升學，但經歷無數次挫折與肯定，現在希望獲得世界金牌，為國爭光。
勞工局說明，這次共計展出6職類18件實體作品及6件輸出作品，如編織作品《東海教堂》，以罕見材料緙絲編織出東海教堂剪影；樂器製作作品《薩到大台中》，透過樂器的組裝雕繪，展現后里薩克斯風製作的軟實力；皮革製作作品《時代的象徵與傳承》，則透過皮革雕染出台中車站時代風華；異國料理《摩摩喳喳》則將具有台中在地特色的麻芛入菜，強調在地特色。
勞工局也與大里區公所及養護工程處合作，尋找適合的場域設置藝術砌築職類作品，如於大里區塗城公園的作品《多元塗城》，由4組職人及新秀合力完成，以紅磚為座，透過多元媒材將塗城里的水鹿、甲蟲及自行車道等特色融入；預計設置於北屯區新平公園的作品《招柴進寶》則以柴犬討喜的形象完美結合寵物友善公園特色，期望未來成為假日親子遊憩的打卡新景點。