美F-35戰機離奇墜毀！國會報告指出僅「55%能飛」　維修急需改善

美軍一架F-35匿蹤戰機，日前在南卡羅來納州的博福特海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Beaufort）起飛後，駕駛員不明原因被彈射出去，處於自動駕駛狀態的F-35戰機則不知所蹤，美軍在一天後才找到F-35的殘骸。這起離奇事故讓外界不禁質疑F-35的服役狀況，美國政府問責署（GAO）發布調查報告，指出F-35的任務執行率（mission capable rates）僅為55%，在維修方面存在多項問題急需解決。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，GAO於21日針對F-35發佈了近百頁的詳細報告，報告指出F-35的任務執行率僅為55%，與五角大廈的目標85～90%相距甚遠。任務執行率意指戰機可隨時出任務的比例，GAO的報告嚴厲表示，任務執行率低到只有55%，那就意味著納稅人的錢花得不值得。而F-35的任務執行率之所以這麼低，報告也給出了具體原因，那就是維修方面出了大問題，包括備件的短缺、維修站的不足，導致後勤維修能量不足。而美軍為了解決這問題，採取的方式是一直採購全新的零件，導致F-35的維持費用不斷攀高，但任務執行率依舊不振。F-35戰機由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造，軍方一度考慮與洛克希德馬丁公司簽訂維修合同，將維修任務外包給洛克希德馬丁公司，但也有聲音認為軍方過度倚賴承包商，不利於長期的戰備靈活度。美國目前擁有450架F-35，並計畫在2040年前，再添購2000架F-35。GAO建議五角大廈，對於F-35機隊的維修必須進行重新評估與改善。美軍竟弄丟F-35戰機！議員喊見鬼了 網友扮柯南：駕駛員跟AI吵架F-35匿蹤戰機不知所蹤一天 美軍：找到殘骸金正恩會蒲亭 美國批准對南韓出售價值50億美元F-35戰機共機頻繞台飛行 華爾街日報：演練阻止美軍護台