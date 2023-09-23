王心凌開刀後身體狀況曝光！經紀人投保5000萬 爆她術後清出血塊
王心凌一連兩天於台北小巨蛋舉辦「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，今（23）日迎來首場，其中一個橋段是王心凌坐上飛天巴士，王心凌經紀人許惟援為了王心凌的安全，特別投保了5000萬保險。而王心凌先前提到做了功能性內視鏡鼻竇手術，本周又去了一趟耳鼻喉科，進行術後清理，清出了小拇指大小的血塊。
記者吳雨婕／台北報導
王心凌唱完〈我會好好的〉後，身穿改良版的高校制服回到舞台，青春又活力模樣，與當年出道時相差無幾，接著演唱歌曲〈劈你的雷正在路上〉，演唱〈往幸福出發吧〉前，她提到每次演唱會都會安排一個橋段與歌迷近距離互動，「我待會靠近你的時候要大聲的唱歌，要大聲的、不要害羞的跟我打招呼好不好，我知道你們會用手機拍照，不要只顧著拍照，記得要檢查一下手幾，不漂亮的不可以po！」
王心凌再度展現幽默地說：「不漂亮的，你就當作跟我之間永遠的祕密，最好是刪掉，不然也佔手機容量，我不要看到那種寫『在我心中怎麼樣都漂亮的』，來這套喔！」說完，王心凌走進夢幻的「甜蜜號」飛天巴士，啟程飛躍整個小巨蛋，與2、3樓的歌迷們近距離互動，並移動到觀眾席的第二舞台。
這台超過300公斤的「甜蜜號」飛天巴士，在彩排時一度發生意外狀況，因為過度運轉導致馬達燒掉，讓彩排時間大延誤，幸好團隊緊急調來第二台機器解決。此外，王心凌上個月底時提到動了手術，當時天晴娛樂透露，王心凌年初開始出現鼻子、喉嚨不適與頭動的狀況，因為擔心影響後面的工作，所以決定做功能性內視鏡鼻竇手術。開唱前，王心凌經紀人表示，「這禮拜王心凌還有去耳鼻喉科，進行術後清理，清出小拇指大小的血塊，我擔心了一下。」