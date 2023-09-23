《BOYS PLANET》車雄基挑戰臭豆腐！吃一口就投降
南韓選秀《BOYS PLANET》參賽者之一的車雄基首度來台，今（23）日晚間在「Clapper Studio」舉辦見面會，他除了大跳男女團舞，也透露昨晚去夜市挑戰吃臭豆腐，車雄基形容「看起來很好吃」，但沒想到吃一口就宣告失敗。
記者陳雅蘭／台北報導
車雄基童星出身，去年在選秀節目《BOYS PLANET》雖敗猶榮，21歲的他以個人身分第一次挑戰海外首場見面會；今晚以SEVENTEEN的《Very nice》揭開序幕，並用中文提前預祝大家「中秋節快樂」，甚至撒嬌喊「抱我」，更精心準備隨機舞蹈的橋段，熱跳SOMI、ITZY、LE SSERAFIM、IVE、ATEEZ、Stray Kids、NCT、EXO等團體的歌曲，誠意又精彩。
活力滿滿的車雄基趁著昨天工作後的空檔，把此行的願望清單一網打盡，除了到台北101、美麗華摩天輪拍照之外，也去了夜市吃平價的鐵板燒，在台灣工作人員慫恿下勇敢挑戰臭豆腐。
他見面會上表示「看起來就很好吃啊！」邊說邊重現「夾了一塊放進嘴把後就停止」的動作，逗趣的表情笑翻全場。他聽說有台灣粉絲特地準備應援咖啡廳「宇宙火箭隊台灣分部」，於是向主辦單位提出想去的要求，到現場給驚喜的同時，親自感謝台灣粉絲的支持。
車雄基在活動最後再度感謝台灣粉絲的支持，許願希望能很快再和大家見面，他預計週日離台、班機不公開。