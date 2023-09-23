▲睡覺時拳打腳踢疑是中邪？　4大原因影響睡眠品質

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長期睡不飽 恐引發多種病症根據台灣睡眠醫學學會調查顯示，全台約有390萬人有失眠困擾，平均每5人就有1人有睡不好的問題！「想睡卻睡不著、已經好久沒有睡飽了」這是許多失眠族的心聲。睡眠是一天當中放鬆身心的重要時刻，不過卻有許多人無法一夜好眠，長期睡眠不足，容易出現多種全身病症。
- 反應遲鈍
- 無法專注
- 免疫力下滑
- 引發心血管疾病
針對睡眠障礙解決方式，陳兆煒說明，夜間磨牙有時是日常壓力過大或牙齒排列不正引起，這時可以使用藥物或特製牙套，舒緩這類情形；不寧腿症候群病患會在準備入睡時，感受到腿部的不適需要移動腿部獲得暫時的緩解，抽血檢查確認是否鐵質缺乏，再適當補充鐵質。
陳兆煒建議，有失眠困擾的民眾可以先嘗試調整生活習慣，像是睡前避免飲用刺激性飲品、抽菸、使用3C產品，營造舒適的入睡環境，倘若不見改善，就建議至睡眠障礙整合門診尋求醫療協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59291
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