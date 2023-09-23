高房價的原因找到了？韓國前30位大戶狂買8千套房屋 豪砸289億元
韓國房價從去年開始反轉下跌，今年前5個月全韓國的房屋成交量也創歷史新低，不過由於過去幾年房價飆漲累積的結果，精華地段的房屋價格依舊讓人可望不可及。而韓國議員閔弘守（Min Hong-chul，音譯）透露，根據韓國國土交通部的資料，2018年到2023年6月這5年半的期間，光是全韓國買屋最活躍的前30位買家，竟然就合計買下7996套房產，花了近1.2兆韓元，約新台幣289億元。
記者倪浩軒/綜合報導
閔弘守認為，這種少數人瘋狂購買房地產的行為，正說明了韓國政府對於首爾精華地區的房市投機行為管制不足。
閔弘守整理的資料顯示，過去5年半來的頭號買房大戶，一個人就買下792套房屋，排名第二的也買了709套房屋。房屋的類型則是各種都有，從公寓到獨立住宅再到低層多戶的房型來者不拒，主要的篩選條件在於地段，排名前30位買家所買下的房產，約82％都位於首爾、仁川、京畿道，正是韓國最精華的地區。
韓國自2018年起開徵「囤房稅」，調高持有非自住房屋的稅率，並在2021年將多戶房產持有者的資本利得稅最高稅率提高到75%，不過抑制房價的效果有限，對於韓國今年房價下跌，《經濟學人》曾分析認為，是受到韓國央行升息的影響最大。