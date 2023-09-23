熊熊挺4月孕肚「不怕禁忌」現身徐新洋婚禮！最快明年2月生龍寶寶
藝人熊熊（卓毓彤）今（23）日帶著新婚老公Mars甜蜜出席徐乃麟兒子徐新洋的百萬婚禮，雖然挺著4個月的孕肚，但熊熊完全不害怕禁忌「喜沖喜」，更希望讓新人們喜上加喜，至於預產期則落在明年2月，有望成為一位龍寶寶，她說再過幾天就會辦性別趴，與大家再次分享當媽的喜悅。
記者詹鎰睿／台北報導
熊熊坦言，關於懷孕不能參加婚禮的禁忌，有先問過徐乃麟，「乃哥就說，都什麼年代了！當然是喜上加喜」，所以熊熊決定挺著孕肚出席，藉此祝福徐新洋早生貴子，早點讓爸爸徐乃麟抱到孫子。雖然現場看不出熊熊有任何懷孕跡象，不過她仍大方分享，預產期會在明年2月，預計10月14日會舉辦性別趴。
不過，熊熊也抱怨，「我不知道現在龍年的小孩這麼熱門耶！」透露目前找的月子中心都已經額滿，讓她有些焦慮，而在昨天也從早上工作一路忙到晚上，太過勞累不小心被老公唸，但熊熊仍一臉幸福地說，現在的她就像個小廢人，老公都會幫她按摩，處於一個舒服的階段，身體沒有任何的不適。
另外一對演藝圈夫妻檔陳志強、曾智希也出席婚禮，被問到何時補辦婚宴？陳志強笑說，預計會在明年，目前都還在看場地，這趟就是順便來看一下美福飯店。至於做人計畫，陳志強大方回應，「每分每秒都在努力中」，但因為曾智希不想要大著肚子穿婚紗，所以一切都還在規劃中。