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發生火警的明揚國際是一間專營高爾夫球的公司，一度傳出現場堆有大量過氧化物，今早行政院長陳建仁在立院對此事件回應提到：「根據初步報告，該工廠必非有毒化學物質的管制工廠，爆炸原因還得調查了解。」
因應不同化學物質、火警的處理方式也有不同，林金宏強調：「公司有化學物質的狀況下，員工會受訓過火災情況下該如何處理，有些相對應處置程序，但現在安全管理常見的生態，都是『得過且過』。」即使並非有在工廠工作的民眾，也要思考若遇到火警時第一時間的應變知識是否充足。
避免錯誤逃生方式！別躲浴室、記得關門
不論是遇到大型工廠火災、個人住宅火警，人們在面對火災危急情境時，在情緒緊張、恐懼、慌亂狀態下，應變與避難行為往往不正常、不理性、不符常理，例如火災逃跑最致命的錯誤方式，就是「往上逃跑」，因為人並無法跑得過煙霧，一定要往下逃生。
林金宏也提到：「多年來推廣火場求生不要『逃生』的觀念，提醒大家，不幸遭遇火災事件時，先評估是否可以在 1 分多鐘內逃出去，如果無法逃出，『關門』是火場求生最重要的動作。」
最常見的錯誤動作，躲在浴室裡面，浴室門多為塑膠門且有通風口，遇火災時高熱會熔化，若所在的房間又不能就地避難，則需使用「低姿勢、沿牆壁、找出口、向下逃、隨手關門」要領，盡速逃躲鄰近的相對安全空間避難、離開建築物。
生活中防範火災發生！插頭、延長線小心NG使用
更重要的是，民眾要從生活中防範電器火災，居家火警當中「插頭」就是常被忽略的重點，林金宏提到：「像是當發生停電時，第一件要做的事情就是要拔掉所有電器插頭，避免再次送電時可能讓電器壞掉。」
生活中有以下細節注意，民眾可以防範電器火災發生：
- 插頭是否綠鏽、鬆動、長滿灰塵
- 延長線是否被壓在家俱下
- 神龕燈具配線、插頭狀況
- 大型電器是否共同使用一組插頭
新竹市消防局強調，民眾也要經常檢視插頭及插座，避免鬆動而產生危險，插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱。如果發現「插頭綠鏽」表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。尤其有些角落的插頭，容易累積塵埃當結合水分，使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路，大量電流通過發熱導致火災。
除了插頭之外，民眾在使用延長線時，不可將延長線綑綁在一起，電線經綑綁後難以散熱，當溫度升高將絕緣被覆融解，造成銅線短路著火。此外，延長線也不可壓在家具或重物下方，避免內部芯線及絕緣被覆發生損壞產生危險。
加上現在多數民眾家中，都有許多用電量大的電器，像是冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等，這些電器應避免共用同一組插座及回路，從小地方做起防範任何危機發生的可能。
參考資料：新竹市消防局
文、王芊淩／圖、黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 明揚火警／火災預防、應變知識不足！插頭長灰塵也可能釀火警