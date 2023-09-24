關係和緩？美中啟動經濟與金融工作小組　專家：北京擔憂自身狀況

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美國智庫蘭德公司中國問題專家何天睦分析指出，暢通經濟領域溝通管道符合美中兩國利益。「兩國一致認為，穩定經濟和金融關係符合兩國利益。中國經濟增長乏力，美國復甦依然脆弱，兩國都將受益於貿易關係的改善。」
美國智庫美國威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）同樣也認為，美中雙方都覺得在商業問題上採取行動更符合利益，而中方對討論人權沒有興趣。
美國商務部長雷蒙多在上月訪中期間，也與中方達成協議、成立新工作組，以暢通兩國商務部之間的溝通管道。
今年以來，美國國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多等高官頻頻出訪中國。何天睦指出，頻繁的高層接觸為美國總統拜登與中國國家主席習近平可能於11月在舊金山舉行的亞太經合會議（APEC）會面奠定了基礎。
不過何天睦認為，這些舉措不代表美中的緊張局勢正在消減，「儘管經濟和金融問題上的壓力可能會有所緩解，但雙方都不願意做出重大妥協。因此，最初的變化可能相對較小，但在增進信任和穩定關係方面發揮着重要作用。」
何天睦進一步分析指出，中國願意就這些問題進行討論，表明北京對其經濟狀況感到擔憂，並可能尋求緩和與美國的緊張關係。
美國傳統基金會亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）認為，成立工作組顯示出北京迫切希望與美國就經濟和金融這兩格中國目前陷入困境的領域進行定期對話，並希望說服華府放寬對中國技術管制，或至少說服華府推遲採取更嚴厲的措施。
雖然近年美中之間的競爭日益加劇，但兩國經貿聯繫依然密切，中國仍是美國最大的貿易夥伴之一。與此同時，美國也並未放寬對華關鍵技術出口的管制。今年8月，美國總統拜登簽署行政令，進一步限制美國對華關鍵技術領域的投資